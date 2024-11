Die Highlights der Woche: Ultra schick und ultra teuer?

Kein anderer Artikel hat in dieser Woche für so gegensätzliche Meinungen gesorgt, nicht nur bei uns in den Kommentaren, sondern auch unter unserem YouTube-Kanal und anderen sozialen Medien. Nuki hat sein neues Smart Lock vorgestellt, das Nuki Smart Lock Ultra. Ich durfte es bereits ausprobieren und bin mehr als angetan – gleichzeitig bin ich mir aber auch der Schattenseiten bewusst.

So erfordert kommende Nuki-Schloss beispielsweise den Tausch des Zylinders. Das ist eine Sache von vielleicht 15 Minuten und vor allem eine einmalige Geschichte. Für mich absolut kein Thema. Es gibt aber auch Haushalte, in denen es mehrere Türen gibt – und hier kann dann eben nicht mehr „der“ eine Schlüssel verwendet werden. Das ist definitiv eine Sache, die ärgerlich ist.

Manche Kritik ist aber auch nur schwer nachzuvollziehen. Der Zylinder wird von Nuki mit drei Schlüssel ausgeliefert. Beim bisherigen Nuki Universal Zylinder, der optional für die vorherigen Smart Locks des Herstellers verkauft wurde, waren es noch fünf Schlüssel. Eine Sparmaßnahme? Zumindest einen entsprechenden Kommentar habe ich im Netz vernommen. Zusätzliche Schlüssel kann man nachmachen lassen, aber eigentlich geht es ja darum, dass man überhaupt keine Schlüssel mehr benötigt.

Und dann wäre da ja noch der Preis. 349 Euro sind die Preisempfehlung von Nuki. Dem gegenüber stehen das beliebte Aqara Smart Lock U200, das bei Weitem nicht so schick gestaltet ist, aber obendrein mit einem Keypad geliefert wird. Die Preisempfehlung von Aqara liegt bei 269,99 Euro, auch aktuell kann man wieder für unter 200 Euro zuschlagen. Ihr habt also die Qual der Wahl.

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein, nicht ganz. Aber schon zwei Wochen vor dem Black Friday sind die ersten Angebote gestartet – und sogar der Hersteller selbst mischt dieses Mal konkurrenzfähig mit. Philips Hue bietet 30 Prozent Rabatt an, das ist bei zahlreichen Produkten wirklich ordentlich. Ich habe mal einen genaueren Blick auf den Philips Hue Play Gradient Light Tube geworfen, den wir als Nachtlicht, Stimmungslicht, indirektes Licht und Leselicht im Kinderzimmer verwenden.

