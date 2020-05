Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt: Apple behebt nervigen Fehler

“Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt.” Diese nervige Fehlermeldung ist euch in den vergangenen Tagen vielleicht auch schon aufgefallen. Kein Grund zur Panik, allerdings war es zwingend notwendig, die App noch einmal aus dem Store zu laden, um den Fehler zu beheben und die Anwendung wieder starten zu können. Insbesondere wenn man unterwegs mal eben schnell auf eine möglicherweise etwas größere App zugreifen wollte, war das schon recht nervig.

Der genaue Grund für die Probleme ist bisher nicht bekannt. Vermutlich kam es zu Problemen, wenn ein Teil der eigenen Apple-Geräte bereits auf iOS 13.5 aktualisiert wurde, einige Geräte aber noch mit iOS 13.4 unterwegs waren. Das zumindest wäre auch bei mir der Fall gewesen – und ich war definitiv von dem Fehler betroffen.

Nun könnte Apple den Fehler gefunden haben – das vermuten jedenfalls auch die Kollegen von MacRumors. Zahlreiche Leser haben in den vergangenen Stunden berichtet, dass der App Store eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Updates anzeigt. Und auch bei mir waren es heute Morgen 47 Stück – darunter zahlreiche Updates, die ich schon in der vergangenen Woche geladen habe.

Möglicherweise gab es Probleme mit Zertifikaten oder anderen Berechtigungen, die im direkten Zusammenhang mit der Familien-Freigabe von Apps stehen. Mir ist das Problem heute auch bei keiner weiteren App mehr aufgefallen – wie sieht es denn bei euch aus?