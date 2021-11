Disney Melee Mania kommt im Dezember exklusiv auf Apple Arcade

Während man in den letzten Wochen und Monaten immer nur schon bestehende Spiele aus dem App Store in einer Plus-Version auf Apple Arcade verfügbar gemacht wird, kündigt Apple jetzt den nächsten exklusiven Titel für Apple Arcade an: Disney Melee Mania (App Store-Link). Das scheint so spannend zu sein, dass Apple sogar eine Pressemitteilung veröffentlicht hat.

Spieler und Spielerinnen werden sich in kampfbereiten Teams mit kultigen und bei den Fans beliebten Disney- und Pixar-Figuren zusammentun, die in einer schillernden, noch nie dagewesenen virtuellen Arena gegeneinander antreten. Von Randale-Ralph, Elsa und Micky Maus bis hin zu Frozone, Vaiana und Buzz Lightyear – jede kann seine einzigartigen Helden wählen, um in 3v3-Matches gegen Freund und Feind anzutreten und der ultimative Disney-Champion zu werden.

Wie immer gilt: Alle Spiele auf Apple Arcade kommen ohne Werbung und In-App-Käufe aus. Es handelt sich um waschechte Premium-Spiele für iPhone und iPad. Klickt euch gerne noch in den Trailer zum Spiel. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, lange kann es aber nicht mehr dauern.