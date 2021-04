DKB: Neue iOS-App startet in den öffentlichen Beta-Test

Ich habe meinen Wechsel von der Postbank zur DKB nie bereut. Aber: Die mobile App der DKB ist hingegen ein Witz. Hier wird aktuell einfach die mobile Webseite der DKB angezeigt. Und das ist vor allem auf iPhone und iPad unhandlich, nicht intuitiv und langsam.

Die DKB arbeitet schon länger an einer Neugestaltung, die langsam Formen annimmt. Aktuell steht eine erste Beta-Version bereit, die aber nur Grundfunktionen enthält. Diese wird neben der bestehenden App installiert und kann demnach parallel genutzt werden. Über TestFlight können sich bis zu 10.000 Tester anmelden.

Und obwohl in der neuen DKB-App bisher nur rudimentäre Funktionen zu finden sind, sieht der Ansatz sehr gut aus. Alles läuft nativ und sieht nach einer echten App aus. In der DKB-App wird fortan eine fünfstellige App-Pin vergeben. Mit dieser wird man dann alle Transaktionen bestätigen können – die TAN-App fällt dann endlich weg.

Neben der App-PIN werden aber auch biometrische Authentifizierungsverfahren unterstützt – also Face ID oder Touch ID. So könnt ihr Überweisungen und anderen Einstellungen einfach freigeben. In der jetzigen Version könnt ihr eure Kontoumsätze einsehen, SEPA-Überweisungen tätigen und eure Karte VISA-Karte verwalten.

Die Aufmachung ist simpel und einfach, der Abruf erfolgt schnell. Eure VISA könnt ihr in der App zum Beispiel schnell sperren oder die folgenden Optionen an- beziehungsweise abschalten: Kontaktlos bezahlen, Bargeldabhebung, Onlinezahlung. Gleichzeitig lassen sich die Ländereinstellungen anpassen.

Zu den weiteren Funktionen zählen: Umsatzliste wird automatisch aktualisiert, deaktiviere Kreditkarten werden nicht mehr angezeigt und der PDF-Export wurde verbessert. Demnächst stehen Echtzeit-Mitteilungen für Umsätze mit der VISA an, ebenso wird man das Tagesgeldkonto in die App integrieren.

Ich kann an dieser Stelle sagen: Ich freue mich auf die neue App. Doch mit einer Veröffentlichung in naher Zukunft rechne ich nicht. Hier fehlen noch so viele Funktionen, die Entwickler haben noch einen langen Weg vor sich. Klickt euch gerne auf diese Sonderseite, auf der ihr weitere Details nachlesen könnt.