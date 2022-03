Ein einzelner AirTag jetzt für 27,90 Euro erhältlich

Mittlerweile habe den Komfort der AirTags zu schätzen gelernt. Immerhin gehöre ich zu der Gattung von Menschen, die ihren Schlüsselbund mal gerne in der ausgezogenen Hose oder in der Jackentasche lässt, nur um ihn dann gefühlte Stunden zu suchen. Mit einem AirTag am Schlüsselring ist das kein Problem.

Bisher war es ja immer sehr günstig, das 4er-Set der AirTags zu kaufen. Bei Apple kostet es 119 Euro, bei Amazon ist es derzeit für 94,31 Euro (Amazon-Link) zu haben. Das entspricht einem Stückpreis von 23,58 Euro – und ist damit deutlich günstiger als ein einzelner AirTag, für den Apple 35 Euro angesetzt hat.

Nun hat Amazon aber auch den einzelnen AirTag im Preis reduziert und verkauft ihn für 27,90 Euro (Amazon-Link). Der Versand ist für Prime-Mitglieder kostenlos, günstiger bekommt ihr den AirTag in diesem Fall aktuell im Netz nicht.

Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wo für ihr den AirTag nutzen möchtet oder vielleicht sogar schon nutzt. Vielleicht hat er euch ja auch schon mal aus der Patsche geholfen? Wir sind geahnt auf eure Kommentare!