Die Top-Themen der Woche: Ein alter Bekannter & ein neuer Monitor

Drei Wochentage am Stück nicht im Büro, das außerhalb des Urlaubs wohl zuletzt in der Corona-Anfangszeit der Fall. In dieser Woche hatte es aber einen guten Grund: Bei mir Zuhause wurde mit der Verlegung des Stromkabels für meine neue Wallbox gestartet. Ausführliche Eindrücke rund um Planung, Installation und die Nutzung der Wallbox gibt es in den kommenden Wochen.

Beschäftigt haben mich in dieser Woche zudem vor allem zwei Themen. Zunächst einmal habe ich mich sehr über die Remastered-Version von Alto’s Adventure auf Apple Arcade gefreut. Auch wenn ich das Spiel vor sieben Jahren schon durchgespielt habe, macht es auch heute noch jede Menge Spaß. Und es gibt ja auch einige neue Elemente, die entdeckt werden wollen.

Viel diskutiert wurde auch über das Diplay-Thema, das ich rund um meinen neuen Monitor im Home Office eröffnet habe. Ich bin bislang happy mit dem Dell UltraSharp U3219Q und setze mich demnächst an einen umfassenden Erfahrungsbericht. Bis dahin könnt ihr noch einen Blick auf unsere weiteren Top-Themen und natürlich auf die Highlights aus unseren anderen Blogs werfen.

Gewinnspiel und neue Outdoor-Lampen

Ab sofort wird es auf unserem kleinen Baustein.Blog jede Woche ein Gewinnspiel geben. Aktuell könnt ihr über den Instagram-Kanal einen LEGO Reiterhof im Wert von 69,99 Euro gewinnen. Rund um das smarte Licht von Philips Hue freuen wir uns in dieser Woche über einen Outdoor-Neuzugang aus dem Hause Innr.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick