Ein Krampf: Wireless CarPlay mit zwei iPhones

Wenn es um CarPlay ging, war die Sache bei uns bisher ziemlich klar. In unserem vorherigen Auto, einem Seat Leon, musste das iPhone per Kabel angeschlossen werden, um CarPlay nutzen zu können. Das Gerät, das in der Mittelkonsole angeschlossen wurde, tauchte dann auch auf dem Display auf – ganz einfach.

Bei unserem neuen Skoda Octavia sieht das aufgrund von Wireless CarPlay anders aus. Zumindest dann, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Sind meine Frau und ich gemeinsam unterwegs, verbindet sich immer das iPhone kabellos mit CarPlay, das bei der letzten Fahrt verbunden war.

Kein schneller Wechsel zwischen den iPhones möglich

Das ist ja soweit auch logisch und in Ordnung. Problematisch wird es aber dann, wenn die andere Person am Steuer sitzt und ihr iPhone mit CarPlay nutzen möchte. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern aussieht, zumindest in unserem Skoda ist aber keine Option verbaut, unkompliziert von einem zum anderen CarPlay-iPhone zu wechseln. Oder die Funktion ist so gut versteckt, dass ich sie bisher nicht gefunden habe.

Ohnehin würde ich sagen, dass es viel mehr Sinn machen würde, wenn Apple einen solchen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Geräten in CarPlay integriert – und zwar direkt auf dem Display in der Mittelkonsole oder sogar per Siri-Befehl.