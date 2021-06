INSTAR Überwachungskameras unterstützen jetzt Apple HomeKit

Über die Kameras von INSTAR berichten wir heute zum ersten Mal. Der deutsche Anbieter mit Sitz in Hünstetten Bechtheim bietet professionelle IP Kameras und Netzwerktechnik an und hat nun für die INSTAR Full HD IP Kameras HomeKit per Firmware-Update nachgereicht.

Über die Web-Benutzeroberfläche kann man sich den passenden HomeKit-Code generieren, optional kann man auch in der Home-App einen Scan starten. Stellt sicher, dass ihr zuvor die neuste Firmware aufgespielt habt. Danach stehen die Kameras auch in der Home-App zur Verfügung und sind so im Smart Home-Netzwerk integriert. Weiterhin sind auch Alexa, IFTTT und MQTT verfügbar.

Wer der optional buchbaren INSTAR Cloud bereits vertraut, die rein auf deutschen Servern entsprechend der DSVGO läuft, kann zudem die neuen KI-Funktionen für die Alarmvideos hinzubuchen. Personen- sowie Fahrzeugerkennung steht jeweils kostenpflichtig zur Verfügung. Mit Unterstützung von integrierten Learning Algorithmen erkennt die INSTAR Cloud Personen und Fahrzeuge mithilfe von initial manuellen Gesichts-/Fahrzeugzuordnungen. Dadurch kann man nicht nur die Personen von bewegenden Tieren und Fahrzeugen unterscheiden (Objektiverkennung), sondern man kann auch verwalten, bei welchen Personen/Fahrzeugen (Kennzeichnen) man benachrichtigt werden möchte. Das Feature ist mit einem INSTAR Cloud Abonnement verbunden welches extra bezahlt werden muss.

Wie oben schon erwähnt: Wir haben bisher keine Erfahrungen mit den Kameras von INSTAR gemacht. Weitere Infos zu den Produkten findet ihr im Amazon-Shop oder direkt beim Hersteller.