Epic Games verschenkt „Sherlock Holmes“ & „Close To The Sun“ für Windows

Windows-Nutzer können sich im Epic Games Store das neuste Gratis-Spiel herunterladen. Bis zum 16. April gibt es „Sherlock Holmes: Crimes and Punishments“ von Frogwares kostenlos – sonst muss man 29,99 Euro bezahlen.

Werde der berühmteste Detektiv aller Zeiten: Sherlock Holmes! Verwende dein beeindruckendes Talent als Detektiv, um sechs aufregende und abwechslungsreiche Fälle zu lösen: Morde, vermisste Personen, spektakuläre Diebstähle und zahlreiche Ermittlungen, die dich manchmal in das Reich des Fantastischen führen. Lässt du dich von deinem Gewissen leiten oder wirst du strikt die Gesetze befolgen? Du hast in Crimes and Punishments viel Handlungsspielraum und kannst deine Ermittlungen so durchführen, wie du es für angemessen hältst.