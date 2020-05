Facebook-App unterstützt jetzt Split View und Slide Over auf dem iPad

Auf dem großen iPad-Display lassen sich gut zwei Apps gleichzeitig anzeigen. Doch mit allen Apps ist das leider nicht möglich, hier müssen die Entwickler tätig werden und die Funktionen einbauen. So geschehen bei Facebook (App Store-Link).

Die Facebook-App hat mit dem letzten Update auf Version 269.0 Support für Split View und Slide Over erhalten. Demnach könnt ihr die Facebook-App neben einer anderen App anzeigen lassen, zudem kann das Facebook-App-Fenster als Slide Over am rechten oder linken Bildschirmrand angezeigt werden.

Bisher nicht mit dabei: Die Facebook-App kann nicht zwei Mal geöffnet und nebeneinander dargestellt werden. Maus und Trackpad-Support gibt es ebenfalls nicht.

Die Facebook-App steht weiterhin als Gratis-Download zur Verfügung, erfordert iOS 10.0 oder neuer und ist 434,1 MB groß.