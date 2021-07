Fakespot: Amazon drängt Apple zur Entfernung aus dem App Store

In der Vergangenheit mehrten sich gefälschte Rezensionen auf der beliebten Verkaufsplattform Amazon. Auch wir haben bereits mehrfach darüber berichtet, dass der Versandriese nach internen Prüfungen Zubehör-Anbieter wie Aukey, RAVPower, Choetech und weitere aus dem Angebot genommen hat. Die Hersteller setzten auf bezahlte Reviews, bei denen Käufer und Käuferinnen das Geld für ein Produkt zurückerhalten haben, wenn sie eine positive Rezension bei Amazon veröffentlichen.

Die App Fakespot wollte nun ebenfalls ihren Teil zu Fake-Reviews bei Amazon beitragen und mittels eines komplexen Algorithmuses gefälschte Rezensionen auf der Verkaufsplattform erkennen. Die jeweiligen Reviews wurden auf einer Glaubwürdigkeits-Skala von A bis F eingeordnet und so ihren Teil dazu beitragen, für mehr Transparenz bei Amazon zu sorgen.

Offenbar sehr zum Unmut des großen Internet-Versandhandels: Apple hat gegenüber CNBC erklärt, dass Amazon aufgrund der „Verletzung geistigen Eigentums“ seit dem 8. Juni gegen Fakespot vorgegangen sei. Apple hat dem Entwicklerteam von Fakespot daraufhin Zeit eingeräumt, um Verbesserungen an der App vorzunehmen. Wie es scheint, waren diese Änderungen nicht genug: Fakespot ist nicht mehr im App Store zu finden. Das Entwicklerteam meldete sich über den eigenen Twitter-Account:

Yesterday, Apple removed our Secure Shopping App from the App Store after receiving a takedown notice from Amazon. Amazon’s reasons for requesting the takedown of our app have no basis in fact or law and are an attempt to silence us from telling consumers the truth about Amazon.

— Fakespot (@FakespotTweets) July 17, 2021