Foto-Wettbewerb: Mitmachen und Philips Hue Produkte gewinnen

Ihr habt euch bereits mit dem Thema smarte Beleuchtung auseinander gesetzt und in eurem Zuhause Produkte von Philips Hue am Start? Dann solltet ihr unbedingt mal in unserem Hueblog vorbeischauen, denn dort läuft aktuell ein kleiner Foto-Wettbewerb, in dem ihr Preise im Wert von über 300 Euro gewinnen könnt.

Die Aufgabe ist denkbar einfach: Macht einfach ein schickes Foto eurer Lichtinstallation und schickt es per E-Mail zu uns. Im Anschluss werden wir unsere zehn Favoriten auswählen und dann die Sieger von der Community bestimmen lassen. Hier ein kleiner Überblick über die Gewinne, die wir in Kooperation mit Lampenwelt.de vergeben dürfen:

Ich kann bereits vorwegnehmen: Es haben uns bereits einige Zuschriften erreicht, bei denen ich schon ein wenig neidisch bin.

Schaut also einfach mal vorbei – am Ende geht es ja nicht einmal um besonders viele oder teure Hue-Leuchtmittel, sondern wie sie von euch in Szene gesetzt werden. Auch ein tolles Porträt mit einer Hue Go wäre beispielsweise mögliche Idee.