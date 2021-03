März 2021: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Seid ihr schon mal im Nebel oder bei schlechter Sicht Auto gefahren? Wenn euch dieser Nervenkitzel nicht genügt, solltet ihr einen Blick auf die Neuerscheinung Blind Drive im deutschen App Store werfen. Das gesamte Spiel wird nur mit den Ohren erlebt: Spieler fahren mit verbundenen Augen gegen den Verkehr. Autos rauschen vorbei, wütende Fahrer schreien einen an, Polizisten sind einem auf den Fersen – und man selbst kann nichts sehen. Gut zuzuhören lautet daher die Devise.

Nach einer ersten kleinen Runde kann ich behaupten: Wer kleine Geschicklichkeitsspiele mag, der darf SP!NG gerne ausprobieren. Das Spiel stammt von den SMG Studios. Die mögen euch auf Anhieb vielleicht nichts sagen, mit Titeln wie Over The Top Tower Defense, One More One oder Super One More Jump haben sie aber schon tolle Spiele in den App Store gebracht und mit No Way Home bereits ein tolles Abenteuer auf Apple Arcade veröffentlicht.

Das Entwicklerteam von Amplitude Studios und die Publisher von Playdigious beschreiben Dungeon of the Endless als „preisgekröntes Roguelike Dungeon-Defense-Spiel“, in dem es die Aufgabe des Spielers ist, mit einem zusammengewürfelten Team von Helden den Generator des eigenen abgestürzten Schiffes zu schützen. Dungeon of the Endless wurde mit einem neuen Interface und einer Cloud-Speicherung speziell für Mobilgeräte überarbeitet und verzichtet auf jegliche weitere In-App-Käufe, Werbung, Einschränkungen oder Abonnements.

Dass ein Jump’n’Run nicht unbedingt spektakuläre 3D-Welten benötigt, das hat in den letzten Jahren vor allem Rayman mit seinen Abenteuern eindrucksvoll bewiesen. Solltet ihr an den Adventures mit der bekannten Figur Spaß gehabt haben, dann ist das neue Unruly Heroe‪s‬ definitiv auch eine Empfehlung für euch. Schließlich haben an der Neuerscheinung ehemalige Entwickler von Rayman mitgewirkt. Action ist definitiv garantiert. Man springt, fliegt, schlägt um sich. Auf meinem iPhone 12 Pro mit maximalen Einstellungen gab es dabei keine Ruckler, auf älteren Geräten soll das Spiel nach ersten Nutzer-Berichten aber auch noch sehr flüssig laufen.

In Die drei !!! – Picknickdrama ermitteln Kim, Franzi und Marie zusammen mit Spielerinnen und Spielern ab acht Jahren in einem neuen, spannenden Fall, bei dem auch die Themen Natur und Artenschutz eine Rolle spielen. Das hier erzählte Abenteuer war bisher noch nicht in Büchern oder Hörspielen zu finden, so dass die kleinen Detektive hier eine ganz neue und unbekannte Story erhalten, in die sie sich vertiefen können.

Ganz neu im App Store ist Final Fantasy VIII Remastered, das ab sofort für iPhone und iPad zum Download bereitsteht. Noch bis zum 4. April profitiert ihr dabei vom Einführungspreis in Höhe von 18,99 Euro, danach sollen laut Angaben der Entwickler 22,99 Euro fällig werden. Vor dem Download des Klassikers gilt es jedoch einige Details zu beachten. Mit 2,55 GB ist der Download von Final Fantasy VIII Remastered extrem groß und ihr solltet vorher sicherstellen, dass genug Speicherplatz vorhanden ist.

Eine kleine Sache sollte aber erfüllt sein: Euch muss die Retro-Grafik gefallen. Ist das gegeben, bekommt ihr in Dwarf Journe‪y jede Menge Spaß geboten. Immerhin werden die Level in diesem Action-Platformer immer wieder neu generiert, so dass ihr jedes Mal vor einer neuen Herausforderung steht. Dabei ist klar: Es sollte bei jedem Versuch ein Stückchen weiter gehen. Was auf jeden Fall zu empfehlen ist: Der Einsatz eines Controllers. Diese werden von Dwarf Journe‪y unterstützt und sollten es euch erlauben, deutlich schneller und zielsicherer durch die Gegend zu springen und zu laufen und Gegner zu besiegen.

In Hitchhiker begegnet man insgesamt fünf völlig fremden Menschen, während man mit dem Auto durch eine merkwürdig anmutende, aber schöne Landschaft gefahren wird. Sie sollen laut Entwickler-Angaben das „Verständnis von der Realität auf die Probe stellen“ und führen den Spieler auf eine philosophische Reise entlang einer einsamen Landstraße, bei der nichts so ist, wie es scheint. Um die eigene Reise zu beenden, muss man seine Freunde mit Bedacht wählen – denn man weiß nie, ob nicht der schlimmster Feind das eigene Unterbewusstsein ist.