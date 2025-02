fraenk: 50 GB Datenpolster geschenkt

Vor Kurzem hat der Mobilfunkanbieter fraenk für seine Kunden erst das Datenvolumen seiner Tarife erhöht und kommt nun mit der nächsten Verbesserung, die im Laufe dieser Woche ausgerollt wird: In der fraenk-App (App-Store-Link) lässt sich noch bis zu. 6. April ein einmaliges, kostenloses Datenpolster in Höhe von 50 GB aktivieren, das ein Jahr lang gültig ist. Auch Neukunden und Kundinnen können von diesem Angebot profitieren.

In dieser Woche soll die Aktion zum Datenpolster allen fraenk-Kunden in der App ausgespielt werden. Einige von euch dürften die Anzeige unter dem Menüpunkt „Tarif anzeigen“ bereits sehen. Tippt ihr in dem Dialog auf den Aktivieren-Button, könnt ihr euch das Zusatzvolumen von 50 GB kostenlos sichern. Nach Aktivierung ist das Datenpolster ein Jahr lang gültig.

Das Datenpolster wird dabei, nach gängigem Prinzip, immer erst dann aktiv, wenn das im Tarif enthaltene Datenvolumen aufgebraucht ist. So müsst ihr auf Monatsebene nicht direkt weiteres Datenvolumen nachbuchen, wenn das Volumen eures Tarifs erschöpft ist.

fraenk selbst bietet standardmäßig zwei Mobilfunk-Tarife an, einen mit 15 GB Datenvolumen für 10 Euro pro Monat und einen mit 25 GB Datenvolumen für 15 Euro pro Monat. Wer Freunde zu fraenk holt, kann sich dauerhaft weitere GB Datenvolumen sichern.