Xiaomi: Neuer smarter Raumklima-Sensor mit integriertem Display vorgestellt

Der bei uns im Blog wohlbekannte Hersteller von Elektronik- und Smart Home-Geräten, Xiaomi, hat mittels einer Crowdfunding-Kampagne einen neuen Raumklima-Sensor präsentiert. Der Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humiditiy Sensor 3 Mini, so der volle Name des neuen Sensors, soll zunächst auf dem chinesischen Markt verfügbar gemacht werden. Im Anschluss ist es denkbar, dass die Neuerscheinung auch in Europa erhältlich sein wird.

Mit Maßen von nur 53 x 45,3 x 13 Millimeter gehört der Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humiditiy Sensor 3 Mini sicherlich zu den kleineren seines Genres. Wie die Namensgebung es bereits andeutet, kann der Smart Home-Sensor sowohl die Raumtemperatur, als auch die Luftfeuchtigkeit messen. Der Hersteller gibt an, dass die Abweichungen der Temperatur-Messung bei 0,1 Grad liegen soll, bei der Messung der Luftfeuchtigkeit soll es ein Prozentpunkt sein. Neben Werten für Luftdruck und CO2 sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit wichtige Indikatoren für Behaglichkeit und Wohlbefinden in Innenräumen.

Kabellose Stromversorgung per CR2450-Knopfzelle

Im Sensor integriert ist auch ein kleines Display, auf dem sich die Werte für die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit ablesen lassen. Begleitet werden diese von einem Smiley-Indikator, der anzeigt, ob die aktuellen Werte okay sind. Die vom Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humiditiy Sensor 3 Mini gemessenen Werte können neben dem direkten Ablesen auf dem Display auch per Bluetooth Mesh an ein Smart Home-System übertragen werden. Wichtig zu wissen: Dafür ist ein entsprechendes Gateway des Herstellers notwendig. Darüber hinaus können die Messwerte auch in Automatisierungen fürs Smart Home eingebunden werden, um so etwa die Klimaanlage oder die Heizung abhängig von den gemessenen Werten zu steuern.

Die Stromversorgung des Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humiditiy Sensor 3 Mini erfolgt komplett kabellos über eine CR2450-Knopfzelle, die laut Hersteller bis zu drei Jahre halten soll, ehe sie ausgetauscht werden muss. Der Preis des Raumklima-Sensors im Rahmen der Crowdfunding-Aktion bei Xiaomi Mijia soll lediglich 29,90 chinesische Yuan betragen, was umgerechnet in Euro ein extrem niedriger Preis von 3,97 Euro bedeutet. Es dürfte bezweifelt werden, dass der neue Xiaomi Raumklima-Sensor zu solch einem Kaufpreis auch nach Deutschland gelangen könnte.

Fotos: Xiaomi.