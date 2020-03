Game of Thrones Jenseits der Mauer: Neues Spiel kann vorbestellt werden

Erinnert ihr euch noch an diese Fernsehserie, in der der Winter kam? Die Serie mit dieser Mauer und den drei Drachen? Jetzt meldet sich Game of Thrones mit dem Spiel Jenseits der Mauer (App Store-Link) im App Store zurück. Das Spiel kann bereits auf iPhone und iPad vorbestellt werden, der Download erfolgt am 26. März.

Warum eigentlich immer diese Vorbestellungen, vor allem bei ohnehin kostenlosen Spielen? Neben den Marketingzwecken könnte ich mir gerade bei Online-Spielen sehr gut vorstellen, dass es dem Anbieter hilft, die Server-Kapazitäten entsprechend vorzubereiten. Bei Game of Thrones Jenseits der Mauer haben aber auch die Spieler etwas davon: Vorbesteller sollen als Dankeschön exklusive Goodies erhalten.

Game of Thrones Jenseits der Mauer spielt 48 Jahre vor der Serie

Ich persönlich werde einen großen Bogen um Game of Thrones Jenseits der Mauer machen. Nicht, weil mir die letzte Staffel gar nicht mehr so gut gefallen hat, sondern viel mehr, weil mir das PvP-Spielprinzip mit den mehr oder weniger taktischen Kämpfen noch nie so wirklich zugesagt hat. Und auch wenn Charaktere wie John Schnee oder Daenerys Targaryen entdeckt werden können, auf In-App-Käufe habe ich bei einem solchen Spiel einfach keine Lust.

Falls ihr Game of Thrones Jenseits der Mauer eine Chance geben wollt, könnt ihr euch den Download ab sofort schon vormerken. Zudem gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die Geschichte des Spiels und auch einen offiziellen Trailer.