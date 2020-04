Gegen Corona-Verbreitung: Apple stellt Mobilitätsdaten zur Verfügung

Erst am Wochenende haben wir darüber berichtet, dass sich Apple und Google gemeinsam für die Freigabe einer Bluetooth-Schnittstelle entschieden haben, damit Corona-Apps, von denen in den vergangenen Tagen immer wieder in den Medien zu lesen war, bald Wirklichkeit werden. Apple kämpft aber noch an anderen Fronten gegen die Verbreitung von COVID-19.

Apple hat heute ein Werkzeug für Trends zu Mobilitätsdaten basierend auf Apple Karten veröffentlicht, das die weltweiten, wirkungsvollen Maßnahmen zur Abschwächung der Verbreitung von COVID-19 unterstützt. Diese Mobilitätsdaten können Regierungen und Gesundheitsbehörden hilfreiche Erkenntnisse liefern. Darüber hinaus können sie auch als Grundlage für neue öffentliche Maßnahmen dienen, indem beispielsweise die Veränderung der Zahl der Menschen gezeigt wird, die in ihren Gemeinden Auto fahren, zu Fuß unterwegs sind oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Das Werkzeug ist öffentlich auf dieser Sonderseite abrufbar. Auch ihr könnt dort eine Stadt, eine Region oder ein Land eingeben und nach wenigen Sekunden sehen, wie sich die Bewegungen in den vergangenen Wochen entwickelt haben. Apple unterscheidet dabei zwischen Laufen, Fahren und öffentlichen Transportmitteln.

Wichtig dabei: Die gesammelten Mobilitätsdaten werden nicht mit der Apple-ID eines Nutzers in Verbindung gebracht, es handelt sich also um ganz allgemeine Daten. Neben allgemeinen Daten für Deutschland sind hierzulande unter anderem auch spezielle Daten aus Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München abrufbar.