Gibbon – Beyond the Trees: Neues Spiel der „Old Man’s Journey“-Macher angekündigt

Wir freuen uns immer wieder, wenn es hochwertige Premium-Titel in den App Store schaffen. Mit Gibbon: Beyond the Trees dürfte ein solches Spiel bald in Apples Marktplatz verfügbar sein. Das Release des Abenteuers ist für den 25. Februar 2022 geplant, zunächst wird der Titel exklusiv bei Apple Arcade zu finden sein.

Gibbon: Beyond the Trees wurde vom österreichischen Entwicklerteam von Broken Rules („Old Man’s Journey“, „ELOH“) kreiert und wird im App Store bereits gelistet (App Store-Link). Mit der Veröffentlichung soll das Spiel dann für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV zur Verfügung stehen. Auch eine Steam-Version ist angekündigt, ein Releasetermin wird dort aber noch nicht angegeben. Zur Wunschliste kann der Titel aber schon hinzugefügt werden.

Bei Gibbon: Beyond the Trees handelt es sich um ein 813 MB großes und ab iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 zu installierendes Spiel. Auch eine deutsche Lokalisierung wird zum Start mit an Bord sein, ebenso wie eine Unterstützung für kompatible Game-Controller.

Grundsätzlich handelt es sich bei Gibbon: Beyond the Trees um ein handgezeichnetes Abenteuer, das einen verirrten Gibbon auf seiner gefährlichen Reise in ein unbekanntes Land begleitet. Man kann sich in einem Befreiungsmodus in die Freiheit kämpfen oder sich durch eine einstündige Geschichte spielen, die den realen Kampf von Lebewesen auf der ganzen Welt einfängt.

Dabei heißt es, die die Kunst der Gibbons zu meistern, sich mit hoher Geschwindigkeit von Ast zu Ast zu schwingen, Schwung aufzubauen, spektakuläre Saltos zu vollführen und sich mit Hilfe von Gibbon-Kollegen immer höher und weiter in die Luft zu katapultieren, um den Nervenkitzel und den Rausch des Lebens im ungezähmten Dschungel zu spüren.

Blick für akute Umweltthemen schärfen

Trotz der kreativen Freiheiten, die sich das Spiel nimmt, ist es stark von realen Gegebenheiten beeinflusst und basiert auf diesen. Es spielt zwar in Südostasien, aber die behandelten Themen sind weltweit miteinander verbunden. Es wurde in Zusammenarbeit mit Einheimischen und Experten entwickelt, um sicherzustellen, dass das Thema respektvoll und akkurat behandelt und angemessen dargestellt wird.

Für die passende Untermalung sorgen handgemalte 2D-Grafiken, die der schnell verschwindenden Welt Leben einhauchen. Gibbon: Beyond the Trees befasst sich mit herausfordernden, aber akuten Umweltthemen, darunter Abholzung, Wilderei und Klimawandel und möchte so den Blick für diese Probleme schärfen. Das Spiel wird voraussichtlich am 25. Februar 2022 bei Apple Arcade erscheinen, ein kleiner Trailer bei YouTube liefert euch jetzt schon einmal weitere Eindrücke.