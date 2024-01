Highlights der Woche: Apple Vision Pro und iOS 17.3

Apples erstes Produkt 2024 ist die Datenbrille Apple Vision Pro. Die Vorbestellungen sind gestartet und Kunden und Kundinnen aus den USA haben gut zugegriffen. Schon kurz nach dem Vorbestellstart ist die Lieferzeit angestiegen und Apple Vision Pro ist erst wieder im März erhältlich. Der offizielle Startstuss erfolgt am 2. Februar 2024.

iOS 17.3 kommt nächste Woche

Apple hat das neue Black Unity Sportarmband für die Apple Watch vorgestellt und gleichzeitig verraten, dass iOS 17.3 in der kommenden Woche für alle zum Download freigegeben wird. Die neue Software bringt die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ mit. Ist der Schutz aktiviert, wird für bestimmte Aktionen eine Face ID oder Touch ID Authentifizierung erforderlich. Nur dann gibt es Zugriff auf Passwörter in der iCloud, nur dann könnt ihr im Internet mit Apple Pay bezahlen und mehr. Wenn Face ID oder Touch ID fehl schlägt, gibt es keine Möglichkeit die Aktion mit dem Passcode zu umgehen. Hier reagiert Apple auf Berichte, dass iPhone-Codes ausgespäht werden und Fremde so die ganze Apple ID übernehmen könnten.

Roborock Zeo One: Ein smarter Waschtrockner

Roborock, der beliebte Hersteller für Haushaltsgeräte, hat mit dem Roborock Zeo One einen smarten Waschtrockner auf den Markt gebracht. Ich durfte die Kombination aus Waschmaschine und Trockner testen und bin insgesamt zufrieden mit dem Gerät. Alle Details könnt ihr im ausführlichen Testbericht lesen. Falls ihr euch für das 2-in-1 Gerät interessiert, müsst ihr 1.299 Euro investieren.

