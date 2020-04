History Play ist dritter Apple TV-Kanal in Deutschland

Wirft man einen Blick in die Amazon Channels, hat man eine sehr große Auswahl. Apple bietet mit seinen TV-Kanälen hierzulande ein überschaubares Angebot an. Während in den USA das Angebot ebenfalls umfassend ist, gibt es in Deutschland erst drei Kanäle: Neben Starzplay und Noggin ist ab sofort auch History Play mit dabei. Der neue Kanal ist zudem auch in Österreich abrufbar.

Der neue Kanal ist nicht nur bei Apple und somit auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch und Mac verfügbar, sondern auch auf ausgewählten Samsung und LG Smart TVs sowie Roku- und Amazon Fire TV-Geräten.

History Play bietet preisgekrönte Dokumentationen und erstklassiges Factual Entertainment. Unter anderem gibt es „Oak Island – Fluch und Legende“ („The Curse of Oak Island“), „Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede“ und „Ancient Alient – Unerklärliche Phänomene“.

Der neue Kanal kann sieben Tage kostenlos ausprobiert werden, danach kostet History Play 3,99 Euro pro Monat.