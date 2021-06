Hitman Sniper – The Shadows: Neues Mobile Game mit Trailer angekündigt

Square Enix Montréal, das Entwicklerstudio, das bereits Hitman Sniper und die Hitman GO-Reihe veröffentlicht hat, hat kürzlich bei Square Enix Presents erstmals einen Ankündigungs-Trailer sowie den offiziellen Titel des neuen mobilen Spiels namens Hitman Sniper: The Shadows vorgestellt. Zuvor war das Game mit dem Namen „Project Hitman Sniper Assassins“ bezeichnet worden.

Hitman Sniper: The Shadows soll die Welt von Hitman mit einer komplett neuen Story erweitern. Das Spiel dreht sich um Ereignisse nach dem Verschwinden von Agent 47 und erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scharfschützen, genannt „die Schatten“. Die Mitglieder dieser Gruppe – Soji, Kiya, Kolzak, Knight und Stone – agieren als Profikiller in einer Welt, die von einem neuen kriminellen Netzwerk bedroht wird. Um diese Bedrohung auszuschalten, aktivieren Diana Burwood und die International Contract Agency (ICA) Initiative 426 – auch bekannt als „die Schatten“.

In Hitman Sniper: The Shadows wird es darauf ankommen, akribisch und kreativ vorzugehen und keine Spuren zu hinterlassen. Spieler und Spielerinnen müssen aus dem Verborgenen zuschlagen, ihre Gegner manipulieren und die Umgebung möglichst geschickt nutzen, um hochrangige internationale Ziele auszuschalten, sich einen Namen zu machen und zu ihrer eigenen Version eines Hitman Snipers zu werden.

„Hitman Sniper: The Shadows baut zwar auf der Grundlage von Hitman Sniper auf, ist aber keine Fortsetzung davon und spielt auch nicht in der gleichen fiktiven Welt. Stattdessen hebt Hitman Sniper: The Shadows das Franchise auf ein ganz neues Niveau in puncto Story, Charaktere und Gameplay.“