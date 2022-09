HomeKit-Steckdosenleiste heute für 34,79 Euro im Angebot

Mit der Marke Generic hatten wir bisher noch nicht viel Berührung, dahinter steht aber Koogeek – ein Hersteller, der uns in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit HomeKit-Zubehör versorgt hat. Aktuell wird eine Steckdosenleiste mit HomeKit zum Sparpreis angeboten.

Als regulärer Preis für die HomeKit-Steckdosenleiste werden 57,99 Euro genannt, dabei bleibt es aber natürlich nicht. Mit dem Gutscheincode J3K7RFRS könnt ihr den Preis an der Kasse um 40 Prozent reduzieren und zahlt dann nur noch 34,79 Euro (Amazon-Link).

Die Steckdosenleiste kann ohne Umwege in HomeKit integriert werden. Die drei Stecker lassen sich dann per Apple Home, Siri oder Automation steuern, zusätzlich stehen drei kleine Knöpfe an der Steckdosenleiste selbst zur Verfügung. Die leider etwas angestaubten drei USB-A-Anschlüsse lassen sich als Gruppe gemeinsam über HomeKit steuern.

Was ich ganz praktisch finde – und das findet man bei vielen günstigen Steckdosenleisten nicht: Die Stecker sind um 90 Grad gedreht. Das erleichtert das Einstecken von größeren Netzteilen. Oftmals sind die Steckdosen ja nur um 45 Grad gedreht und dann wird oft die benachbarte Steckdose blockiert.