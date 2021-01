Im Angebot: Logitech MX Anywhere 3, HomeKit-Kameras von Eufy & mehr

Die kompakte Maus Logitech MX Anywhere 3 ist zwar nicht ganz so ergonomisch wie der große Bruder MX Master 3, eignet sich aber besonders für kleine Hände und ist unter anderem sehr portabel. Per Bluetooth oder Adapter wird die Maus mit dem Mac oder PC verbunden und bietet vor allem ein überarbeitetes Scrollrad. Es ist nicht mehr mechanisch, sondern funktioniert mit Magneten und ist so fast geräuschlos. Gut: Die Seitentasten und die Extra-Taste on top können über die kostenlose Software Logitech Options frei belegt werden. Klickt euch gerne noch einmal in unseren Test. Aktuell zahlt ihr nur 54,90 Euro statt 63 Euro.

8.592 Bewertungen Logitech MX Anywhere 3 kompakte, leistungsstarke... MAGSPEED: Scrolle bis zu 1.000 Zeilen in einer Sekunde & stoppe pixelgenau. MagSpeed verbindet Präzision mit Lautlosigkeit, wechsle zwischen zeilenweisem & superschnellem Modus mit nur einem Klick

MOBILER KOMFORT: MX Anywhere 3 ist immer mit dabei – egal, wo du arbeitest. Das flache, ergonomische Design ist perfekt an die Hand angepasst und mit weichen Griffseiten aus Silikon ausgestattet

Die EufyCam 2C zählt zu den beliebtesten Überwachungskameras mit HomeKit und HomeKit Secure Video. Heute bekommt ihr die Basis und zwei Kameras wieder günstiger und müsst nur 179,99 Euro statt 239,99 Euro bezahlen. Die Kameras haben eine Akkulaufzeit von rund 180 Tagen, sind wetterfest, verfügen über 2-Wege-Audio und kommen ohne monatliche Kosten aus. Falls ihr eure vier Wände überwachen wollt, bekommt ihr eine gute und günstige Möglichkeit.

2.405 Bewertungen eufy Security eufyCam 2C, kabelloses... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet wird. Das 135° Weitwinkelobjektiv garantiert eine glasklare Panoramaansicht - von der Garage bis zur...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr lang!

Den Handstuabsauger Eufy HomeVac H11 Pure habe ich weiterhin im Einsatz. Er ist vor allem dann praktisch, wenn schnell ein Malheur beseitig werden muss. Die Saugkraft ist mit 5500 Pa gut, aufladen könnt ihr den Sauger über MicroUSB. Kostet heute nur 41,99 Euro statt 59,99 Euro.

11 Bewertungen eufy by Anker, HomeVac H11 Pure, kabelloser... FEDERLEICHT & KOMPAKT: Absolut kabellos, 540 Gramm leicht und gerade mal so groß wie eine Weinflasche. Sauberkeit war noch nie so einfach!

ENORME LEISTUNG: Dank der starken 5500Pa Saugkraft nimmt es HomeVac H11 Pure mit jedem Schlamassel auf! Egal ob Müsli, Kaffeepulver oder Krümel vom Frühstück - Ihr Helfer ist für Sie da.

Noch mehr Angebote