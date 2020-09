iMazing 2.12: Neue Version mit verbesserten Business-Funktionen

Die Entwickler von DigiDNA haben mit ihrer Geräteverwaltung iMazing eine tolle Alternative zu iTunes geschaffen, die viele praktische Features für iOS-User bereithält. Eine Einzellizenz der Verwaltungs-Software für macOS oder Windows-PCs ist für 39,99 Euro zu haben, eine Doppellizenz kann gegenwärtig vergünstigt für 44,99 Euro erworben werden.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.12 von iMazing haben sich die Entwickler um neue Business-Features gekümmert. Denn: In immer mehr Firmen kommen iPhones und iPads für geschäftliche Zwecke zum Einsatz. „Dank einer Vielzahl hochwertiger Geschäftsanwendungen und -dienste fungieren Apples mobile Geräte routinemäßig als Point of Sales-Geräte, digitale Menüs, Bestandsverwaltungsterminals, Ausstellungsbildschirme, Flugplanungsassistenten und vieles mehr“, berichtet DigiDNA dazu in einem Blogeintrag zum Update.

Unterstützung für iOS 14 Beta 4 umgesetzt

iMazing 2.12 führt daher nun unter anderem die Möglichkeit ein, Geräte zu überwachen und überwachte Geräte über die neue Schaltfläche „Überwachung“ in der Aktionsliste zu verwalten. So gibt es unter anderem Optionen im Überwachungsassistenten wie das Anlegen oder Importieren einer überwachenden Organisation, das Deaktivieren des eingeschränkten USB-Modus, Aktivierungssperre zulassen oder nicht zulassen, Sprache und Land einstellen, das Konfigurieren von Hintergrundbildern und Zugangsoptionen oder das Überspringen des Setup-Assistenten.

Auch eine Unterstützung für iOS 14 wurde umgesetzt: So lassen sich jetzt Fotos aus iOS 14 Beta 4 laden, Fotos aus vorherigen Betaversionen werden nicht unterstützt. Auch ein Fehler, der das Backup unter iOS 14 Beta 4 verhinderte, wurde von den Entwicklern behoben, ebenso wird nun der Transfer von Bildern zu iPhones und iPads wieder unterstützt. „Standortdaten werden bei der Übertragung aufgrund eines Problems in iOS 13.4 und höher nicht übermittelt, da es dazu führen kann, dass Fotos, die Standortdaten enthalten, vom Gerät entfernt werden“, berichtet dazu DigiDNA im Changelog von iMazing 2.12. Darüber hinaus gibt es die üblichen Verbesserungen und kleinen Änderungen. Das Update ist für alle Besitzer von iMazing 2 kostenlos. Ein abschließendes Video zeigt die Überwachungs-Funktion für Business-Geräte im Detail.