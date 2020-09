Documents von Readdle: Neues Update integriert VPN-Dienst

Documents von Readdle (App Store-Link) gehört mit über 60 Millionen Downloads zu einer der beliebtesten Produktivitäts-Anwendungen im App Store. Der Download der App für iPhone und iPad ist kostenlos und kann ab iOS 11.0 oder neuer erfolgen. Zudem benötigt es für die in deutscher Sprache nutzbare App 232 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Bisher war Documents vor allem als Dateimanager bekannt. Man kann sich die App wie ein Dutzend eigenständiger Anwendungen unter einem Dach vereint vorstellen. Mit Documents lassen sich Dateien auf iPhone und iPad verwalten, ohne zwischen mehreren Apps hin und her springen zu müssen. Nun haben die Entwickler von Readdle auch einen VPN-Dienst in ihren vielseitigen Datei-Manager integriert, der in den nächsten Stunden mit einem Update erscheinen soll.

„Wir glauben, dass die Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht ist. Millionen von Menschen benutzen den integrierten Browser von Documents, deshalb fügen wir einen eingebauten VPN-Dienst hinzu, um unseren Benutzern zu helfen, ihr Leben im Internet einfacher und sicherer zu machen. […] Greifen Sie von überall auf die Inhalte zu, die Sie lieben. Sie können ganz einfach Ihren virtuellen Standort wechseln und Ihre bevorzugten Websites und Dienste wie Netflix, Spotify usw. nutzen. Schützen Sie Ihre Online-Privatsphäre. Lassen Sie nicht zu, dass andere online bei Ihnen herumschnüffeln, insbesondere wenn Sie sich in öffentlichen Wi-Fi-Netzen befinden. Einmal aktiviert, funktioniert VPN in all Ihren Anwendungen, auch wenn Sie Documents schließen. Sie können es in der Anwendung schnell ein- und ausschalten.“

VPN-Dienste sind in vielen Fällen nicht kostenlos. Auch die Readdle-Entwickler haben sich etwas überlegt: Alle Nutzer erhalten 50 MB Datenvolumen über den VPN-Service pro Tag gratis. Für wichtige Aktivitäten wie das Abrufen von E-Mails und kurzes Browsing ist dieses Volumen sicherlich ausreichend. Wer unbegrenzt auf den VPN-Dienst zugreifen möchte, kann Documents Plus erwerben, in dem neben dem VPN-Service auch ein Lesemodus für PDF-Bücher sowie ein erweiterter PDF-Editor enthalten ist. Documents Plus ist zu einem Preis von 89,99 USD/Jahr erhältlich.

Readdle arbeitet außerdem an Widgets für den neuen VPN-Dienst, die vor allem mit iOS 14 zum tragen kommen sollen. Abschließend noch der übliche Hinweis: Readdle setzt bei den eigenen Apps auf das Amplitude-Analyse-Tool und das Facebook-SDK. Wer nicht möchte, dass eigene Daten an diese Dritt-Dienste geschickt werden, sollte vom Download absehen. Mehr dazu auch hier (https://www.qxm.de/digitalewelt/3075/warum-ich-alle-readdle-apps-geloescht-habe). Ein kleines YouTube-Video der Entwickler klärt abschließend über die VPN-Einrichtung auf iOS-Geräten auf.