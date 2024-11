iOS 18.2: Notizen-App bekommt drei neue Apple Intelligence-Funktionen

Mit iOS 18.0 hat Apple der hauseigenen Notizen-App bereits einige neue und praktische Werkzeuge spendiert, darunter mathematische Notizen und automatische Gleichungen, Live-Audio-Transkriptionen, Textmarker in insgesamt fünf Farben und mehr. Mit iOS 18.2 soll die Notizen-App mit Hilfe von Apple Intelligence noch weiter verbessert werden. Die drei großen Neuerungen stellen wir nachfolgend vor (via 9to5Mac).

Image Wand kreiert Illustrationen

Mit dem mit iOS 18.2 erscheinenden Feature „Image Wand“ (dt. in etwa „Zauberstab für Bilder“) können zum einen eigene Skizzen, die mit dem Finger oder Apple Pencil in der Notiz-App erstellt wurden, in Illustrationen umgewandelt werden. Aus einer kleinen Kritzelei macht Apple Intelligence dann aussagekräftige und hochwertige Illustrationen. Darüber hinaus kann Image Wand auch Bilder ohne eine vorausgehende Skizze kreieren: Die KI kann den umgebenden Text analysieren und ein Bild erstellen, das zur entsprechenden Notiz passt.

Bildgenerierung aus ausgewähltem Text

Nicht nur Image Wand ermöglicht es, in Apple Notizen Bilder aus Texten zu erstellen. In iOS 18.2 findet sich im Kopieren-und-Einfügen-Menü die Option, aus zuvor ausgewähltem bzw. markiertem Text ein Bild zu generieren. Die auf diese Weise von der KI kreierten Bilder werden zur Notiz hinzugefügt und können in ihrer Größe nach Belieben verändert werden. Auch weitere Bildgenerierungen sind möglich, wenn man mit dem ersten Ergebnis nicht zufrieden ist.

Neue Texte und Umschreibungen per KI

Bereits mit iOS 18.1 wurden erste Schreibwerkzeuge mit Apple Intelligence-Unterstützung eingeführt. Mit iOS 18.2 werden diese noch weiter verbessert und mit zwei größeren Upgrades versehen. So kann man dann die KI bitten, auf Grundlage eines Prompts Text zu verfassen, ebenso wie Umformulierungen nach spezifischen Anweisungen vornehmen zu lassen. Mit iOS 18.1 gab es in diesem Bereich lediglich wenige Kategorien für ein Umformulieren von Text, beispielsweise „Freundlich“ oder „Professionell“ – mit iOS 18.2 kann man der KI genauere Beschreibungen für die Umformulierungen geben. Über eine neue Schaltfläche namens „Verfassen“ wird die KI vom bekannten Chatbot ChatGPT genutzt, um beim Verfassen oder Umformulieren von Texten zu helfen.

Abschließend wichtig zu wissen: Die oben genannten Funktionen in der Notizen-App, die mit iOS 18.2 Einzug halten werden, sind vorerst noch nicht in Ländern der EU verfügbar. Apple verspricht hierzulande ein Release von Apple Intelligence-Features für iPhones und iPads für den April des nächsten Jahres.

Foto 2: 9to5Mac.