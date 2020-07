iPhone 12 und neue iPads sollen erst im Oktober starten

Der Name Jon Prosser taucht immer wieder im Zusammenhang mit Apple-Leaks auf. Betrachtet man seine Vorhersagen, hat er nicht nur Volltreffer gelandet, allerdings scheint er sehr gut vernetzt zu sein. In seinem neusten Tweet lässt Prosser wissen, dass das neue iPhone und die neuen iPad-Modelle verspätet im Oktober starten.

Normalerweise wird das neue iPhone-Modell Anfang September vorgestellt und wenige Wochen später verfügbar gemacht. Das scheint in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie anders zu sein. Die neuen Geräte sollen erst im Oktober in den Verkauf gehen. Das passt auch mit den Aussagen von Qualcomm zusammen, die eine kleine Verzögerung in der Lieferkette bestätigen. Seine Aussagen decken sich zudem mit denen des japanischen Blogs Mac Otakara, die schon in der letzten Woche die Verzögerung aufgegriffen haben. Weitere Details teilt Prosser aktuell nicht mit.

Klickt euch gerne in unsere Berichte rund um das kommende iPhone 12:

(Foto: BGR)