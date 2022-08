iPhone 14: Unterschiede zwischen den Modellen & Always-On-Display geleakt

Es dürfte wohl nicht einmal mehr zwei Monate dauern, ehe Apple wie gewohnt auch in diesem Jahr im September die neue iPhone 14-Generation vorstellen wird. Schon seit Monaten kursieren zu technischen Spezifikationen, Displaygrößen und Modell-Unterschieden einige Nachrichten, Leaks und Prognosen im Netz. Wir fassen die neuesten Entwicklungen und News in einem gesammelten Artikel zusammen.

iPhone 14 bleibt beim A15-Chip

Das Standard-iPhone 14-Modell ohne „Pro“-Zusatz im Namen soll trotz Verwendung des gleichen A15 Bionic-Chips eine bessere Performance aufweisen als die iPhone 13-Generation. So berichtet der Leaker ShrimpApplePro. Schon im März dieses Jahres erklärte der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass nur die iPhone 14 Pro-Modelle mit einem neuen A16-Chip ausgestattet werden sollen, das iPhone 14 und iPhone 14 Max sollen weiterhin den A15-Chip erhalten.

Trotz „einiger alter Hardware“ sollen die Standard-iPhone 14-Modelle „immer noch eine gewisse Leistungssteigerung gegenüber der iPhone 13 Serie haben“, so ShrimpApplePro bei Twitter. Dazu sollen laut des Leakers auch ein neues Mobilfunkmodem sowie ein neues Design im Inneren gehören. Andere Verbesserungen könnten ein verbesserter Arbeitsspeicher von 6 GB – im Vergleich zu 4 GB beim iPhone 13 – sein.

Unterschiede zwischen iPhone 14 und iPhone 14 Pro

Auch weitere Unterschiede zwischen den Standard- und Pro-Exemplaren der neuen iPhone 14-Generation sickern nach und nach durch. Ein neuer Bericht von The Elec geht davon aus, dass ProMotion-Displays auf die Pro-Modelle beschränkt sein und sogar die Pixel selbst in den Spitzenmodellen von höherer Qualität sein werden.

„Wie TheElec erfahren hat, wird Samsung Display für die OLED-Panels, die es für die kommende iPhone-14-Serie herstellen wird, je nach Modellreihe unterschiedliche Materialqualitäten verwenden. Das Unternehmen wird sein neuestes und fortschrittlichstes Material für die höherwertigen iPhone-14-Modelle verwenden, während es für die niedrigeren Modelle das Material der vorherigen Generation einsetzen wird, so die Quellen. Mit diesem Schritt sollen Kosten gespart werden, hieß es […]. Samsung Display wird sein M11-Materialset für die 6,1-Zoll- und 6,7-Zoll-Standardmodelle der iPhone-14-Serie verwenden, [während] die beiden höherwertigen Modelle der iPhone-14-Serie das M12-Materialset von Samsung Display nutzen werden.“

Es ist nicht davon auszugehen, dass man von den Unterschieden mit bloßem Auge viel merken wird. Allerdings ist die Differenzierung ein weiteres Indiz dafür, dass Apple beabsichtigt, die Standard- und Pro-Modelle in Bezug auf Features und Materialien immer weiter voneinander zu unterscheiden.

Xcode 14-Beta deutet auf Always-On-Display beim iPhone 14 hin

Nachdem in der letzten Woche bereits Hinweise auf Always-On-Wallpaper im Code von iOS 16 gefunden wurden, deutet auch eine aktuelle Xcode 14-Betaversion ein Always-On-Display für die neue iPhone 14-Generation an. Der iOS-Entwickler rhogelleim entdeckte in einer SwiftUI-Vorschau ein neues Verhalten, das potentiell auf ein Always-On-Display ausgelegt ist. So berichtet der Entwickler bei Twitter.

Sobald der Entwickler das Ausschalten des Bildschirms simulierte, wurde die neuen Widgets für die Bildschirmsperre halbtransparent und die Uhr blieb auf dem Bildschirm. Wie schon vorher berichtet, soll sich das Always-On-Display allerdings auf die „Pro“-Modelle des iPhone 14 beschränken.

Fotos: Jon Prosser.