Oceanhorn 2: Version 4.0 „Secrets of Gaia“ im App Store erschienen

Das Indie-Entwicklerteam von Cornfox & Brothers hat ein großes Update für das beliebte RPG Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (App Store-Link) bei Apple Arcade veröffentlicht. Versehen mit dem Untertitel „Secrets of Gaia“ hebt die Aktualisierung das Rollenspiel nun auf Version 4.0 an. Wie immer steht das Update auf dem iPhone, iPad, Mac und dem Apple TV kostenlos für alle Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Arcade bereit.

Das neue Update enthält zwei neue Unterquests, Verbesserungen an Heros Bewegungen und der Steuerung – sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung, Änderungen an einigen Bossen, ein besseres Radar-Questsystem und viele weitere Verbesserungen.

Das sind die Neuerungen im Detail:

Zwei neue Nebenmissionen: „Der Schatten des Genco-Konzerns“ und „Die Witwe des Matrosen“

Arkadisches Tarock wurde mit zwei neuen Spielmodi für fortgeschrittene Spieler angereichert: Eingeschränkte Kartenauswahl und Mischhand

Das Radar- und Questsystem wurde in mehrfacher Hinsicht verbessert: Die Hauptquest wird jetzt immer hervorgehoben, und Nebenmissionen sind einfacher zu verfolgen und zu identifizieren

Eine Herausforderung zum Abschließen von 100 Prozent von Gaias Karte wurde hinzugefügt

Der Held ist jetzt schneller und beweglicher

Die Reaktionsfähigkeit der Steuerung wurde auf ganzer Linie verbessert

Der Kampf wurde verbessert, um dem Spieler ein besseres Feedback zu geben

Die Kameraverriegelung ist über einen Controller oder eine Tastatur verfügbar

Soundeffekte für das Spiel wurden überarbeitet und verbessert

Verbesserte Bildqualität auf den neuesten Mac M1 Max- und Ultra-Modellen

Viele Fehlerbehebungen und verschiedene Verbesserungen

Die Aktualisierung auf Version 4.0 von Oceanhorn 2 steht ab sofort allen Spielern und Spielerinnen des RPGs kostenlos im App Store zum Download bereit. Für die Installation ist neben 2,8 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 10.15 notwendig. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch das Gameplay von „Secrets of Gaia“ nochmals näher.