Ivory für Mac: Erste Einblicke in den Mastodon-Client von Tapbots

Auf dem iPhone und iPad verwende ich schon seit dem Release Ende Januar die Ivory-App (App Store-Link) von Tapbots für das soziale Netzwerk Mastodon. Nachdem Twitter unangekündigt und quasi über Nacht die APIs für Drittanbieter gesperrt hat, standen Entwicklerteams von Apps wie Twitterific und Tweetbot vor dem Nichts. Tapbots, die texanischen Macher hinter Tweetbot, haben sich schnell auf ihren neuen Mastodon-Client Ivory konzentriert, der seit kurzem auch in einer ersten Alphaversion per TestFlight verfügbar gemacht wurde.

Das Problem der TestFlight-Version war weniger die Performance der sich gerade in der Entwicklung befindlichen macOS-App des Mastodon-Clients, sondern überhaupt Zugang dazu zu bekommen. Das Zwei-Mann-Team von Tapbots hatte zunächst rund 10.000 TestFlight-Slots freigegeben, die binnen weniger Minuten belegt waren. Nachdem man einen Fehler bei TestFlight bemerkte und zwischenzeitlich noch ein paar Testaccounts freischalten konnte, startete man mit Ankündigung einen weiteren Versuch. In diesem dritten Anlauf klappte es dann endlich bei mir – aber auch nur, nachdem ich stundenlang den Tapbots-Account bei Mastodon aktualisierte und den Link zur TestFlight-Version von Ivory für macOS auf meinem Mac offen hatte. Die TestFlight-Alpha ist mittlerweile ebenfalls geschlossen, da nun endgültig alle rund 10.000 Plätze belegt sind.

Alphaversion bereits mit sehr guter Performance

Nach mittlerweile fünf Tagen mit Ivory for Mac an meinem MacBook Air (M2, 2022) kann ich von meinen ersten Eindrücken des Mastodon-Clients auf dem Mac berichten. Was soll ich sagen: Den Alpha-Faktor merkt man Ivory absolut nicht an, man könnte meinen, es handelt sich um ein offizielles Release. In den letzten Tagen habe ich viel mit der App experimentiert, für unseren appgefahren-Account bei Mastodon (@appgefahren@techhub.social) einige Posts veröffentlicht, verschiedene Mastodon-Konten eingebunden, die Timeline durchforstet und mehr. Auf wirkliche Probleme bin ich nicht gestoßen.

Als alte Tweetbot-Nutzerin sowohl unter iOS, iPadOS und macOS kommt mir das Design von Ivory for Mac natürlich sehr bekannt und mehr als vertraut vor. Eine kleine Seitenleiste mit Symbolen zur Timeline, zur eigenen Account-Seite, Benachrichtigungen, Erwähnungen, eine Suche, Lesezeichen, Filter und mehr erlauben einen schnellen und direkten Zugriff auf die Bereiche von Mastodon. Die Timeline selbst wird bereits mit der App für iOS und iPadOS synchronisiert, so dass man überall auf dem gleichen Stand ist. Ungelesene Beiträge werden über die obligatorischen Badges am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt.

Ivory mit gewohnt vielen Anpassungsmöglichkeiten

Ivory für macOS verfügt auch in der Alphaversion bereits über einen optionalen Dunkelmodus, der sich nach den Systemeinstellungen des Macs richtet, erlaubt das Erstellen von Tröts, das Blättern in den drei Timelines von Mastodon (Home, Lokal und Förderiert), das Erstellen von Listen und Filtern, es gibt Statistiken zum Account, eine Suche nach Beiträgen, Usern und Hashtags, ebenso die Anzeige von Tröts, die gerade im Trend sind. Tröts können darüber hinaus über die üblichen Icons beantwortet, geboostet, mit Stern favorisiert und weitergeleitet werden.

In Ivory für macOS lassen sich auch Benachrichtigungen allgemeiner Natur oder accountspezifisch einrichten sowie das Design der App an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Neben der Auswahl der Schriftart und -größe kann ein Hochkontrast-Modus ausgewählt werden, das Datumsformat (relativ oder absolut), die Anzeige des Account-Avatars, die Größe der Aktions-Buttons und der angezeigten Medien, und auch die Akzentfarbe für Hashtags und Links ausgewählt werden. Ivory für macOS stellt insgesamt zehn Farbvarianten bereit. Im Vergleich zur mobilen App lässt sich in der macOS-Alpha noch nicht zwischen verschiedenen App-Icons auswählen, hier hat man sich mit dem Standard-Rüsseltier zu begnügen.

Auch zur Finanzierung von Ivory for Mac haben sich die Entwickler von Tapbots noch nicht vollumfänglich geäußert. Es soll offenbar möglich sein, ein Abo für die Mobilversion der App auch mit der Desktop-Version von Ivory kombinieren zu können. Wie genau dies jedoch aussehen wird und ob sich Ivory for Mac dann komplett kostenlos oder vergünstigt nutzen lassen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Das Jahresabo für die Mobilversion von Ivory kostet derzeit 17,99 Euro im deutschen App Store und schaltet die Vollversion der App mit allen Features frei. Sobald wir in dieser Hinsicht mehr erfahren, werden wir euch natürlich informieren.