Jackery bietet Powerstations und Balkonkraftwerk deutlich günstiger an

Anzeige. Während der Amazon Prime Day Deal Days fallen auch die Preise bei Jackery. Im Angebot sind nicht nur ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren, sondern auch das DIY-Balkonkraftwerk von Jackery. Die Highlights listen wir euch für eine bessere Übersicht folgend auf.

Klein anfangen: Jackery Explorer 240 v2

Erst im August neu vorgestellt, könnt ihr schon jetzt den Jackery Explorer 240 v2 (Amazon-Link) für nur 219 Euro statt 299 Euro kaufen. Mit 256 Wattstunden ist die Kapazität nicht ganz so groß, dafür ist die Station aber auch sehr portabel und nicht so schwer. Der maximale Output liegt bei 300 Watt über die herkömmliche Steckdose, zudem könnt ihr über USB-C und USB-A Geräte anschießen, die mit bis zu 100 Watt geladen werden – zum Beispiel ein iPhone oder MacBook. Ein 12-Volt-Anschluss ist wieder mit an Bord, ebenso ein Licht, das ihr per Knopfdruck einschalten könnt.

Der Jackery Explorer 240 v2 kann entweder an der Steckdose geladen oder per 80 Watt Solarmodul aufgeladen werden. Die exakten Abmessungen betragen 23,1 x 15,3 x 16,8 Zentimeter, das Gewicht liegt bei 3,6 Kilogramm.

Mit 100W Solarmodul: Jackery Solargenerator 500

Der etwas ältere Jackery Solargenerator 500 (Amazon-Link), ausgestattet mit Lithium-Ionen-Akkus, bietet 518 Wattstunden und einen maximalen Output von 500 Watt. Leider gibt es hier nur drei USB-A-Anschlüsse und keine USB-C-Ports. Dafür ist im Lieferumfang ein 100 Watt SolarSaga Solarmodul enthalten, mit dem ihr die Station per Sonnenenergie aufladen könnt.

Am Prime Day gibt es das Set zum absoluten Bestpreis: Ihr bezahlt nur 499 statt 945 Euro.

Perfekt für den Einstieg: Jackery Solargenerator 1000 v2

Ich nutze Zuhause immer noch den Jackery Solargenerator 1000, jedoch noch mit Lithium-Ionen-Akkus. Die Variante v2 (Amazon-Link) setzt auf moderne LifePO4-Akkus und bietet insgesamt 1070 Wattstunden. Mit einer maximalen Leistung von 1.500 Watt könnt ihr auch größere Verbraucher anschließen, zum Beispiel einen Wasserkocher. Via USB-C lassen sich portable Geräte aufladen und mit dem 100 Watt Solarpanel geht das sogar „grün“.

Das Set könnt ihr euch derzeit für nur 849 Euro statt 1.299 Euro sichern.

Balkonkraftwerk mit Speicher: Jackery Navi 2000

Insofern ihr ein Balkonkraftwerk betreiben wollt, könnt ihr euch das Jackery Navi 2000 (Amazon-Link) ansehen, das sowohl einen Speicher als auch einen Wechselrichter integriert – ihr benötigt nur noch eigene Solarmodule. Der Speicher ist mit 2.048 Wattstunden gut ausgestattet und bietet einen Solareingang von bis zu 1.600 Watt. Optional könnt ihr die Speicherkapazität auf bis zu 8.192 Wh erhöhen, wenn ihr euch für Zusatzmodul entscheidet.

Bisher musste man für das Jackery Navi 2000 1.799 Euro bezahlen, am Prime Day sind es nur noch 1.399 Euro.

