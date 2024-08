JBL Tour Pro 3: Neue True Wireless In-Ears mit Smart Charging Case

Der bekannte Audio-Hersteller JBL hat einen neuen Flaggschiff-Kopfhörer, die True Wireless In-Ears JBL Tour Pro 3, angekündigt – laut eigener Aussage „die fortschrittlichsten True Wireless Stereo In-Ear-Kopfhörer“. Weiter heißt es, „Mit der Einführung von Dual-Treibern, JBL Spatial 360 mit Head Tracking, True Adaptive Noise Cancellation 2.0 und einem Smart Charging Case mit einzigartigen Funktionen definieren die JBL Tour Pro 3 das TWS-Hörerlebnis neu und versprechen ein Plus an Benutzerfreundlichkeit.“

Im Mittelpunkt der JBL Tour Pro 3 steht das Smart Charging Case der zweiten Generation. Dieses Case ermöglicht nicht nur die umfassende Steuerung der Kopfhörer-Funktionen, sondern dient auch als kabelloser Audio-Transmitter, der Inhalte von jeder USB- oder analogen Quelle, wie beispielsweise einem Entertainment-System im Flugzeug, streamt. Einfach das Ladecase anschließen und sofort wird eine automatische Verbindung zu den Kopfhörern hergestellt. Die direkte Verbindung zwischen Case und Kopfhörern ist stabiler und mit geringeren Latenzen als Bluetooth, was sie besonders für Gaming, Anrufe, Filme und Musik macht.

Der JBL Tour PRO 3 ist zudem das erste TWS-Modell von JBL mit vollständiger Auracast-Funktionalität. Audioinhalte lassen sich ganz einfach mit jedem Auracast-fähigen Gerät über eine entsprechende Taste auf dem Display des Smart Charging Case teilen. Auch das Beitreten zu einer bestehenden Übertragung ist problemlos möglich, indem das Case und die dazugehörige App genutzt werden. Das neu gestaltete Smart Charging Case besitzt darüber hinaus einen 30 Prozent größeren Bildschirm als sein Vorgänger. Der Bildschirm ermöglicht die nahtlose Steuerung der Musikwiedergabe, Anrufverwaltung, den Zugriff auf ID3-Tags, Anrufer-ID oder Mediendatei-Informationen und mehr, ohne dass das Telefon benötigt wird.

Immersives JBL Spatial 360 mit Head Tracking

Der JBL Tour Pro 3 bringt JBL Spatial 360 und Head Tracking-Technologie für jede Audioquelle. Diese Funktion verwandelt Stereoklang in ein immersives Erlebnis und kommt insbesondere beim Ansehen von Filmen oder beim Spielen zur Geltung. Das Head Tracking verstärkt dieses Erlebnis, indem es den Eindruck erweckt, als kämen Geräusche von außerhalb des Kopfes, die zudem fest im Raum verankert bleiben, selbst wenn der Kopf bewegt wird.

Der JBL Tour Pro 3 bietet zudem ein hybrides Dual-Treiber-System in jedem Ohrhörer, eine Neuheit für JBL, und liefert den bekannten JBL Pro Sound. Der Balanced Armature-Treiber sorgt für klare Höhen, während der 11mm dynamische Treiber kraftvollen, sauberen Bass und lebendige Vocals liefert. Mit einem dedizierten DAC für jeden Treiber, der einen spezifischen Teil des Frequenzbereichs von 20Hz bis 40kHz wiedergibt, werden laut Hersteller „alle Details in atemberaubender Klarheit erlebbar, näher als je zuvor an der Studio-Sound-Reproduktion“. Zur weiteren Verbesserung der Audioqualität liefert der Hi-Res zertifizierte drahtlose Audio-Codec LDAC dreimal mehr Daten als die Standard-Bluetooth-Codecs.

Die meisten Funktionen des JBL Tour PRO 3 sind darüber hinaus vollständig anpassbar, einschließlich der True Adaptive Noise Cancellation 2.0-Technologie. Das System misst über 50.000 Mal pro Sekunde, passt sich an Veränderungen in der Umgebung an und gleicht Klangverluste aus. Für optimalen Komfort und Leistung liefert der JBL Tour Pro 3 zudem eine umfangreiche Auswahl an Ohrpassstücken: Es gibt fünf verschiedene Silikonaufsätze und ein zusätzliches Set aus Schaumstoffaufsätzen.

Windschutz und KI-Algorithmus für klare Anrufe

Mit sechs Mikrofonen und einem hydrodynamischen, winddichten Design sorgt der Tour Pro 3 für klare und unverzerrte Sprachübertragung bei Anrufen. Die Kopfhörer verwenden einen neuen, proprietären JBL Crystal AI-Algorithmus zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit, selbst in lauten Umgebungen. Dabei wird die Stimme nicht nur in Umgebungen mit niederfrequenten, gleichmäßigen Geräuschen wie im Verkehr oder in der U-Bahn klar übertragen, sondern auch in Situationen mit plötzlich auftretenden hochfrequenten Geräuschen wie in Cafés. Mit dem neuen intelligenten Anruf-Equalizer Voice Call lässt sich das Gesprächserlebnis weiter verbessern: Diese Funktion optimiert die Lautstärke, indem sie laute Gesprächspartner leiser und leise Gesprächspartner lauter macht.

Für einen vollständig personalisierten Klang bietet der Personi-fi 3.0 Hörtest ein angepasstes Klangprofil. Dieser JBL-Algorithmus misst und passt die individuelle Hörkurve mit 12 Bändern für EQ-Kompensation und 14 Trillertöne präzise an. Die Anpassungen erfolgen separat für jedes Ohr, um das bislang individuellste Hörerlebnis zu bieten. Darüber hinaus können User des Tour Pro 3 den Sperrbildschirm und das Hintergrundbild des Displays mit jedem Foto personalisieren und Befehle in 13 Sprachen anzeigen lassen.

Preise und Verfügbarkeit

JBL Tour Pro 3 wird ab 14. September 2024 in den Farbvarianten Schwarz und Latte erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite bei JBL.