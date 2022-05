JLab Go Air Sport: Neue True Wireless-Kopfhörer mit flexiblen Ohrbügeln

Der Hersteller JLab ist schon seit einiger Zeit mit erschwinglichen Audioprodukten für den Alltag am deutschen Markt vertreten. Nun hat man mit den neuen JLab Go Air Sport einen True Wireless Kopfhörer vorgestellt, der sich vor allem an die Bedürfnisse bei sportlichen Aktivitäten richtet.

In drei erhältlichen Farben sind die Kopfhörer jedoch weit mehr als ein cooles Accessoire. Sie liefern bis zu 8 Stunden akustische Motivation und sind nach IP55 vor Spritzwasser geschützt. Damit auch beim actionreichsten Training alles bleibt, wo es hingehört, sind die Kopfhörer mit flexiblen Ohrbügeln versehen. Die einzelnen Earbuds bringen außerdem nur je 6,2 g auf die Waage und runden damit das komfortable Tragegefühl ab. Mit der Audioquelle verbinden sich die Kopfhörer via Bluetooth 5.1-Schnittstelle. Noch mehr Flexibilität liefern sie durch das Dual-Connect-Feature, das es ermöglicht, die einzelnen Earbuds sowohl unabhängig voneinander als auch gemeinsam zu verwenden.

Die In-Ear-Kopfhörer sind mit 6 mm großen Treibern ausgestattet und weisen einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz auf. Damit sich das Fitnessstudio endgültig in eine Konzerthalle verwandelt, stehen drei verschiedene Equalizer-Einstellungen zur Verfügung: JLab Signature, Balanced oder Bass Boost. Zur intuitiven Steuerung während des Trainings hat JLab Touchsensoren verbaut. Ein MEMS-Mikrofon im rechten Ohrhörer ist ebenfalls vorhanden, falls die Pause zwischen zwei Übungen für ein kurzes Telefonat oder die Aufnahme einer Sprachnotiz genutzt werden soll.

Kombinierte Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden

Neben den 8 Stunden Wiedergabezeit pro Earbud lassen sich die Go Air Sport Kopfhörer im mitgelieferten Transportcase noch drei weitere Male vollständig laden – damit ist eine autarke Laufzeit von bis zu 32 Stunden möglich. Nach 2,2 Stunden sind die Kopfhörer im Etui einmal komplett aufgeladen. Das 350 mAh starke Case selbst benötigt nur 2 Stunden, um seinen Akku wieder auf 100 Prozent zu bringen.

Die Designauswahl der JLab Go Air Sport umfasst die Farben Graphite, Teal und Yellow. Sowohl die Kopfhörer selbst als auch die dazugehörigen Ladecases kommen im entsprechend farbigen Style daher. Drei verschieden große Gel-Earpads sind im Lieferumfang enthalten und stellen sicher, dass die Kopfhörer sicher und komfortabel sitzen. Ab sofort sind die JLab Go Air Sport Kopfhörer in drei unterschiedlichen Farben zu einer UVP von 39,99 EUR bei MediaMarkt, Saturn, Expert und im Onlinehandel verfügbar.