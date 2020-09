Kommentar zur Keynote: Bitte bringt dieses Feature auch ins iPhone 12

Mit dem iPhone X hat Apple vor einigen Jahren Face ID eingeführt. Eine wirklich praktische Sache, die gut funktioniert, selbst wenn man beispielsweise mit einer Sonnenbrille unterwegs ist. Knapp drei Jahre nach der Einführung von Face ID sieht die Welt allerdings anders aus.

Seit März beherrschen Masken unseren Alltag. Und zumindest ich für meinen Teil kann sagen: Die PIN-Eingabe auf dem iPhone nervt tierisch. Mal eben im Supermarkt auf die Einkaufsliste schauen? Mal eben in der Bahn auf eine Nachricht antworten? Nichts geht mehr ohne die Eingabe von vier oder sechs Ziffern. Mal eben unterwegs eine App mit Face ID Schutz öffnen? Ein echter Graus.

Touch ID muss gar nicht unters Display

In der Vergangenheit wurde ja immer wieder darüber gemunkelt, ob Apple nicht einen Touch ID Sensor unter das Display baut. Dass das allerdings schon mit dem iPhone 12 der Fall sein wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Seit gestern Abend wissen wir: Das ist gar nicht nötig.

Apple hat mit dem neuen iPad Air die passende und vor allem kostengünstige Lösung vorgestellt: Touch ID hat im Standby-Schalter ein neues Zuhause gefunden.

Ich sage es jetzt einmal ganz deutlich: Wenn die Damen und Herren in Cupertino während der aktuellen Zeit tatsächlich auf die Idee kommen sollten, diese neue Touch ID Technik nicht in das kommende iPhone 12 zu integrieren, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen. Es war wohl noch nie so einfach, ein alltagstaugliches Verkaufsargument zu finden, das jeden von uns anspricht.