Legend of the Skyfish 2: Enterhaken-Abenteuer landet bei Apple Arcade

Schon der Vorgänger, Legend of the Skyfish, sorgte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 für gute Bewertungen und allerhand Begeisterung im deutschen App Store. Mit Legend of the Skyfish 2 (App Store-Link) ist nun der legitime Nachfolger erschienen, und das kostenlos im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements. Der Download ist etwa 275 MB groß und benötigt zudem iOS 13.0 oder neuer auf iPhone oder iPad. Entgegen der App Store-Information gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung für das Spiel.

In diesem neuen Action-Rollenspiel, das ab sofort bei Apple Arcade verfügbar ist, übernimmt der Spieler die Rolle eines jungen Kriegerlehrlings, Little Red Hook, dem letzten Red Hook-Wächter. Es ist hundert Jahre her, seit diese magischen Wachen die Terrorherrschaft von Skyfish beendet haben, und jetzt ist die Zivilisation, die sie aufzubauen versucht haben, wieder in Gefahr. Little Red Hook, in der deutschen Version als „Rothäkchen“ bezeichnet, muss die exotische Kunst des Kampfes mit einer Fischrute wieder aufleben lassen.

Drei Schwierigkeitsgrade und Waffen-Crafting

Das Spezialwerkzeug des Clans ist sowohl eine Waffe als auch ein Greifhaken. Spieler können verschiedene Ködertypen verwenden, um Feinde aus der Ferne zu besiegen. Zudem lassen sich Materialien sammeln, um eigene Waffen und Rüstungen herzustellen, während man Quests in den handgemalten Welten abschließt.

„Die Verwendung einer Angelrute zur Lösung deiner Probleme ist sicherlich eine ungewöhnliche Idee. Die Spieler müssen jeden Aspekt des Spiels auf einzigartige Weise angehen. Egal, ob sie im Kampf sind, Rätsel lösen oder sich nur bewegen, die Spieler haken, ziehen, kämpfen und hacken mit ihrer Angelrute“, erklärt dazu Felipe Cancian Bertozzo, Hauptprogrammierer, Spieledesigner und Studio Manager bei Mother Gaia Studio, einem kleinen Indie-Team aus Bauru in Brasilien.

Legend of the Skyfish 2 kommt in einer 2,5D-Welt daher, verfügt über handgezeichnete Grafiken und baut auf ein Kampfsystem mit drei Waffen – Schwert, Hammer und Sense – auf. Neben Rollenspiel- und Crafting-Elementen gibt es auch verschiedene Endgegner-Kämpfe zu bestehen. Um sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler zu beschäftigen, stehen in Legend of the Skyfish 2 insgesamt drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, ebenso gibt es drei Speicherslots, falls man das Spiel mit mehreren Personen teilen will. Einen Launch Trailer für Apple Arcade haben wir euch abschließend für weitere Eindrücke eingebunden.