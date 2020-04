Libratone Zipp Mini 2: Multifunktionaler Lautsprecher für 111 Euro

Bei Saturn und MediaMarkt erhaltet ihr den Libratone Zipp Mini 2 aktuell zu einem richtig guten Preis. Statt den 150 Euro, die im Internet-Preisvergleich aufgerufen werden, kostet der smarte Lautsprecher dort nur 111 Euro. Das ist ein ziemlich guter Preis, bessere Angebote gab es bisher nur in Bundles mit mehreren Lautsprechern.

Leider steht nur eine Farbe zu Auswahl, aber bei einem so guten Preis muss man manchmal ein paar Abstriche machen. Und am Ende dürfte der Zipp Mini 2 auch in Schwarz eine optisch gute Figur machen. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr das Cover später auch einfach austauschen, schließlich ist es mit einem Reißverschluss genau für diesen Zweck ausgestattet.

Libratone Zipp Mini 2 für 111 Euro (MediaMarkt/Saturn)

Diese Funktionen bietet der Zipp Mini 2

Aus technischer Sicht hat der Zipp Mini 2 einige spannende Details zu bieten, über die wir euch einen kleinen Überblick verschaffen wollen. So ist unter anderem AirPlay 2 integriert, so dass man einen oder mehrere Lautsprecher problemlos vom iPhone oder iPad aus mit Musik versorgen kann.

Das ist aber längst nicht alles. Alternativ kann man den Lautsprecher auch über Spotify Connect nutzen oder ganz klassische auf Bluetooth zurückgreifen, letzteres ist vor allem dann interessant, wenn man den mit einem Akku ausgestatteten Libratone Zipp Mini 2 abseits des heimischen WLANs nutzt. Auch eine Wiedergabe per AUX oder USB ist möglich.

Zuhause liefert der Libratone Zipp Mini 2 eine weiteres spannendes Extra: Mehrere Mikrofone sorgen auf Wunsch für eine Anbindung an Amazon Alexa und eine mehr als praktische Sprachsteuerung. Wer das nicht nutzen möchte, büßt aber kaum an Komfort ein: Fünf Playlisten oder Online-Radiosender können über die Libratone-App direkt auf dem Touch-Bedienfeld des Speakers abgelegt werden.