Logitech Crayon: Unterstützung für Scribble-Funktion von iOS 14

Als Apple am Montagabend im Rahmen der WWDC-Keynote auch das neue iPadOS vorstellte, sorgte ein neues Feature für Aufsehen. Mit “Scribble” werden handschriftliche Notizen, Objekte, Rechtecke oder Pfeile automatisch in Text umgewandelt. Ebenso gibt es mehr Optionen für die allgemeine Bearbeitung: Mit Scribble kann man so auch in Textfelder, beispielsweise in Safari, schreiben. Scribble erkennt zudem automatisch unterschiedliche Sprachen.

War man bisher davon ausgegangen, dass lediglich der Apple Pencil über diese neue Scribble-Funktion verfügen wird, belehren uns nun die Kollegen von The Mac Observer eines besseren. Sie fanden heraus, dass Scribble nicht nur für den Apple Pencil gilt, sondern die Technologie auch mit dem Logitech Crayon genutzt werden kann. Charlotte Henry von The Mac Observer kontaktierte als Crayon-Nutzerin das Team von Logitech, die ihr bestätigten, dass das Feature auch mit ihrem Produkt nutzbar sein werde.

Bedenken sollte man nach wie vor, dass sich iPadOS 14 aktuell im Betastatus befindet und sich bis zum Release der finalen Version im Herbst noch einiges ändern könnte. Zumindest stimmt es zuversichtlich, dass auch Produkte von Drittanbietern derartige Features unterstützen. Der Logitech Crayon gilt als gute Alternative zum deutlich teureren Apple Pencil und ist derzeit für knapp 56 Euro bei Amazon zu haben.