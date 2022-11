Logitech Multi-Device K380 für Mac: Kabellose Bluetooth-Tastatur im Test

Eine Zeitlang bin ich ganz ohne externe Tastatur ausgekommen und habe das integrierte Macbook-Keyboard zum Schreiben genutzt. Seit ich mein Macbook aber vorzugsweise auf einem Laptopständer platziert nutze, ist eine externe Tastatur natürlich unumgänglich. Ich habe mir im Zuge dessen die Logitech Multi-Device K380 genauer angesehen.

Schlichtes Design in drei Farbvarianten

Die Logitech K380 passt optisch genau zur Logitech Pebble, die ich neulich schon hier im Blog besprochen habe. Zusammen ergeben sie ein modernes kleines Ensemble. Maus und Tastatur standen mir in der Farbe Blueberry zum Testen zur Verfügung. Während mir die Farbgebung bei der Maus ganz gut gefällt, musste ich mich an die Farbigkeit der Tastatur erst gewöhnen. Ich finde den Farbton etwas kalt und hätte mich wahrscheinlich für eine der zwei anderen Farbausführungen (weiß oder rosa) entschieden. Aber das ist reine Geschmacksache und tut dem Produkt an sich keinen Abbruch, vielleicht mögt ihr es ja sogar etwas bunter als etwa bei der teureren MX Keys.

Runde, flache Tasten für kleine Finger

Die Logitech K380 ist mit runden, flachen Tasten ausgestattet, die eine flüßiges Tippen ermöglichen. Tatsächlich gefällt mir das Schreibgefühl auf der K380 inzwischen sogar besser als das Tippen auf meinem Macbook. Die Tasten der K380 sind ingesamt allerdings wesentlich kleiner als die Tasten meiner Macbook-Tastatur. Da ich sehr kleine Hände und schmale Finger habe, stört mich das nicht, kommt mir beim Schreiben vielleicht sogar zupass. Mich würde aber interessieren, wie Menschen mit größeren Händen mit der Tastengröße zurecht kommen.

Mir persönlich fehlt ein Nummernblock, den ich für das Eingeben von Zahlen und Werten lieber nutze als die Nummernleiste. Da die K380 aber vor allem für die mobile Nutzung konzipiert wurde, ist klar, dass ein Nummernblock da nur unnötige Größe und Gewicht bedeutet hätte.

Ultraleise ist die K380 nicht

Die Tasten der Logitech K380 werden vom Hersteller als „ultraleise“ beworben, was ich im Vergleich zu anderen externen Tastaturen bestätigen kann. Im Vergleich zum Geräuschpegel des Macbook-Keyboard trifft das nicht zu. Die Tasten des Macbooks geben einen leisen, dumpfen Sound von sich, wenn sie angeschlagen werden; die Keys der K380 klingen wie eine leisere Variante einer herkömmlichen externen Tastatur und damit immer noch lauter als die integrierte Tastatur des Macs. Klanglich bevorzuge ich da definitiv das integrierte Keyboard.

Die Logitech K380 kann ganz einfach über Bluetooth mit dem gewünschten Gerät gekoppelt werden und funktioniert ausschließlich kabellos. Die mitgelieferte Batterie soll laut Herstellerangaben eine Lebensdauer von 24 Monaten mit sich bringen. Das ist beeindruckend, allerdings ist bei einer Tastatur vor allem eine Hintergrundbeleuchtung ein echter Stromfresser – und die gibt es bei der K380 nicht.

Die K380 ist sowohl für Mac als auch für iPad und iPhone einsetzbar. Dank der verbauten „Easy Switch“-Technologie, kann ich bis zu drei Geräte gleichzeitig mit der K380 koppeln und per Knopfdruck zwischen den Geräten wechseln. Das Verbinden und Wechseln klappt super und ist für mich tatsächlich auch ein Anwendungsfall, wenn ich zwischen meinem privaten und meinem Arbeitslaptop switchen möchte. Auch mit dem iPhone funktioniert die Tastatur super und erleichtert mir so manche Textantwort in Chats (Geständnis: Ich habe eine ausgeprägte Abneigung gegen langes Tippen auf dem Smartphone und halte mich da oft so kurz wie möglich, was sowohl der deutschen Sprache als auch meinem Autorinnenherz öfter mal wehtut).

Wenn ich ein iPad hätte, würde ich die K380 auch für unterwegs einpacken. Auf Reisen mit dem Macbook lasse ich externe Tastaturen lieber zuhause – schließlich ist die Tastatur hier eh immer dabei.

Eine tolle Tastatur für die mobile Nutzung

Ich bin sehr zufrieden mit der K380 und habe sie sehr gern im täglichen Gebrauch. Durch ihre kompakte Größe ist sie ideal für die mobile Nutzung mit iPad oder iPhone. Aber auch als fest installierte externe Tastatur für den Mac kann ich die Logitech K380 empfehlen, wenn man auf einen Nummernblock verzichten kann.

Aufpassen sollte man aber beim Preis: Logitech lässt sich den Zusatz „for Mac“ teuer bezahlen, wobei es technisch keinen wirklichen Unterschied zur Universal-Variante für Windows und Mac gibt. Der einzige Unterschied: Die Tasten sind ausschließlich für Apple-Geräte beschriftet und nicht eben für beide Systeme. Am Ende zahlt man für die Universal-Variante aber 15-20 Euro weniger, was in dem Preissegment definitiv beachtlich ist. Unser Link führt daher zum Modell für Windows und Mac.