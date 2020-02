Mac Pro und Pro Display XDR: Apple veröffentlicht ausführliche technische Dokumente

Der neue Mac Pro sowie das zugehörige Pro Display XDR gehören ohne Zweifel zu den Aushängeschildern von Apple. Kein Wunder also, dass der Konzern jede Möglichkeit nutzt, um die professionell einsetzbaren Flaggschiff-Produkte zu erwähnen.

So nun auch geschehen mit zwei frisch publizierten technischen Dokumenten, die eine Übersicht über den Mac Pro sowie das Apple Pro Display XDR geben und in PDF-Form vorliegen. Sie können auf der Website von Apple in englischer Sprache angesehen und auch als PDF heruntergeladen werden.

Das Paper für den Mac Pro ist ganze 46 Seiten lang, das für das Pro Display XDR kommt immerhin noch auf 24 Seiten. Für beide Produkte finden sich detaillierte technische Beschreibungen zu Kernfunktionen und Komponenten, wie unter anderem der iDownloadBlog berichtet.

„Beim Mac Pro wird beispielsweise nicht nur über das Design des neuen leistungsstarken Desktop-Computers gesprochen, sondern das Dokument geht auch detailliert darauf ein, warum Apple diesen Weg eingeschlagen hat. Es listet die technischen Daten der verschiedenen Varianten auf und geht auf die Gesamtleistung der Maschine ein. Gleichermaßen findet man im technischen Dokument für das Pro Display XDR das gleiche Detail, einschließlich technischer Spezifikationen, zum Referenzmodus, Zeitsteuerung, Anzeigegenauigkeit und vielem mehr.“

Wirkliche Geheimnisse oder bislang unbekannte Informationen finden sich in diesen Dokumenten allerdings nicht. Vor allem für Technik-Fans dürften die beiden Paper jedoch sehr interessant sein. Bei knapp 70 Seiten Lesestoff solltet ihr euch aber etwas Zeit nehmen, um die PDFs in Ruhe durchzuforsten.