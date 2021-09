Mehr Probleme mit iOS 15: Apple TV Fernbedienung und gelöschte Fotos

Eigentlich ist es ziemlich praktisch, dass das iPhone als Apple TV Fernbedienung genutzt werden kann. So kann man Logins, Passwörter und mehr einfach über die Tastatur am iPhone eintippen und muss nicht umständlich mit der Siri Remote die Buchstaben über Wischgesten auf dem kleinen Touch-Feld suchen. Doch mit iOS 15 hat Apple das Verhalten leicht verändert, was bei vielen Nutzern und Nutzerinnen für Unmut sorgt.

Möchte man sein iPhone nicht als Apple TV Fernbedienung nutzen, konnte man die Benachrichtigungen deaktivieren, die immer dann angezeigt wurden, wenn man ein Textfeld anklickt. Doch mit iOS 15 wurde die Option zur Deaktivierung der Benachrichtigungen entfernt – diese plöppt jetzt immer auf dem iPhone auf. Apple listet genau diese Funktion sogar im tvOS 15 Handbuch, allerdings fehlt der Schalter. Möglicherweise bessert Apple hier per Update nach.

Nachrichten-App löscht Fotos

Wenn ihr ein Foto aus der Nachrichten-App speichert und dann die Konversation löscht, werden beim nächsten iCloud-Backup diese Fotos gelöscht. Auch wenn das Bild in der persönlichen iCloud-Fotomediathek gespeichert wird, scheint es in iOS 15 immer noch mit der Nachrichten-App verknüpft zu sein, und das Speichern des Bildes bleibt auch nach dem Löschen des Threads und einem iCloud-Backup nicht erhalten.

In iOS 15.1 Beta 2 ist das Problem immer noch vorhanden. Sollte Apple keine Problemlösung abliefern, solltet ihr aktuell keine Unterhaltungen in der Nachrichten-App löschen.