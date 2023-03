Momax: Transparente MagSafe Powerbank heute mit 20 Prozent Extra-Rabatt kaufen

Optisch macht die MagSafe-Powerbank von Momax wirklich was her. Allerdings nur solange, wie die Powerbank auf dem Schreibtisch liegt. Wird der kleine Akku an das iPhone geheftet, sieht die Powerbank von außen wie eine herkömmliche Powerbank aus. Wenn euch das Design dennoch anspricht, könnt ihr aktuell 20 Prozent extra sparen. Aktiviert dafür auf der Produktseite den 10 Prozent Coupon und nutzt zusätzlich im Warenkorb unseren exklusiven Gutschein RJ5JGTN6 für weitere 10 Prozent Rabatt. Zusammen mit dem Frühlingsangebote-Rabatt kommt man auf bis zu 38 Prozent Ersparnis.

Ich habe die transparente Powerbank schon Ende letzten Jahres genauer vorgestellt. Für Details klickt euch gerne in diesen Artikel. Der Akku ist in verschiedenen Varianten erhältlich, alle Preise und Infos findet ihr anbei.

Momax MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh und USB-C für 36,79 Euro statt 55 Euro

Angebot MOMAX Magnetic Power Bank, 10000 mAh Magnetic Wireless Power Bank mit Ständer, 20W... [Stylische Powerbank mit 10000 mAh]: Was für eine stylische magnetische Powerbank! Der transparente industrielle ästhetische Stil macht es...

[Vielseitiger faltbarer Ständer]: Dieses tragbare magnetische Ladegerät verfügt über einen eingebauten faltbaren Ständer, der 2 Stehmodi und...

Momax MagSafe-Powerbank mit 5.000 mAh und Lightning für 39,99 Euro statt 69 Euro

Angebot MOMAX Magnetisches tragbares Ladegerät mit Ständer, 5000mAh Faltbare magnetische... 【Die hochwertigste magnetische Batterie】 Klares gehärtetes Glas verfügt über Konzeptkunst mit einer hochwertigen Metallkante, es ist das...

【Starkes magnetisches Snap-On-Design】 Die Hochleistungsmagnete und Ladespulen, die magnetisch an der perfekten Stelle einrasten, und eine...

Momax MagSafe-Powerbank mit 5.000 mAh und USB-C für 31,99 Euro statt 59 Euro

Angebot MOMAX Magnetic Wireless Portable Charger, transparenter Akkupack mit Ständer,... 【Faltbarer Telefonständer】 Das magnetische kabellose tragbare Ladegerät verfügt über einen vielseitigen faltbaren Ständer, um Ihr Telefon an...

【Super Magnetic Suction】 Verwendet das neueste magnetische Locator-Design mit stärkerem Magnetismus, um eine effiziente Ausrichtung und Aufladung...

Momax MagSafe-Powerbank mit 5.000 mAh und USB-C in Blau (nicht transparent) für 26,39 Euro statt 42 Euro