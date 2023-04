YouTube Premium: Neue Features wie SharePlay, bessere Videoqualität und mehr

Schon seit einiger Zeit bietet die Videoplattform YouTube auch ein Premium-Abonnement an, das unter anderem eine werbefreie Videowiedergabe garantiert. Nun hat man neue Funktionen für das Abo, das in Deutschland 11,99 Euro/Monat kostet, angekündigt, und will so wohl neue Abonnements generieren und bestehende User bei der Stange halten.

Eine der Neuerungen für YouTube Premium wird in den kommenden Wochen eingeführt: Eine Version mit erhöhter Bitrate und 1080p-HD-Videoqualität für Premium-Abos auf iOS und später dann auch im Web. Während alle YouTube-Nutzer und -Nutzerinnen weiterhin Zugang zu 1080p haben werden, wird die verbesserte 1080p-Qualitätseinstellung dafür sorgen, dass Videos „besonders scharf und klar“ aussehen, so die Aussage von YouTube. Besonders bei Videos mit vielen Details und Bewegungen, wie Sport und Spiele, soll sich dies bemerkbar machen.

Neu ist ebenfalls die Unterstützung von Apples SharePlay, das erstmals auf der Worldwide Developer Conference von Apple im Jahr 2021 vorgestellt wurde. Obwohl andere Videodienste SharePlay schon lange unterstützen, darunter Konkurrenten wie Disney+, Hulu und TikTok, wird YouTube den Zugang beschränken, so dass nur die zahlende Kundschaft die Co-Viewing-Funktion nutzen können. Damit unterscheidet sich der Dienst von seinem Konkurrenten TikTok, der als einer der ersten Apples Co-Viewing-Funktion unterstützte.

Eine weitere neue Funktion bietet mehr Kontrolle über die eigene Warteschlange, wenn man YouTube Premium abonniert hat. Ab heute können Premium-User Videos zu ihrer Warteschlange hinzufügen, wenn sie sie auf Smartphones und Tablets ansehen. User ohne Premium-Abo können Videos in Wiedergabelisten speichern, einschließlich einer „Später ansehen“-Rubrik. Premium-User hingegen haben mit der Warteschlange die Möglichkeit zur Kontrolle, welches Video sie als nächstes während ihrer aktuellen Sitzung abspielen möchten.

Die neuen Funktionen gesellen sich zu den bisherigen Premium-Features hinzu. Dazu gehören Videos ohne Werbeanzeigen, die Option, Videos offline zu speichern und eine Hintergrundwiedergabe auf YouTube und YouTube Music zu nutzen. YouTube Premium kostet 11,99 Euro/Monat, ein Familienabo ist für 17,99 Euro/Monat zu haben.