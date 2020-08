Monopoly Poker: Kostenloses Multiplayer-Game mit Texas Hold’Em-Partien

Die Publisher von Azerion haben in Zusammenarbeit mit Youda Games Monopoly Poker (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht, das sowohl Monopoly-, als auch Poker-Fans vereinen soll. Der Download des Spiels ist etwa 260 MB groß und erfordert iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für den Titel bereits vorhanden.

Monopoly Poker agiert dabei nicht als Cash-Glücksspiel, sondern will die beiden Welten des klassischen Monopoly-Brettspiels mit der Faszination von Texas Hold’Em kombinieren. Das kostenlose Online-Multiplayer-Game wurde von Azerion veröffentlicht, die schon in der Vergangenheit als Publisher von Spielen in der Social Poker-Kategorie in Erscheinung getreten sind.

„Monopoly Poker kombiniert den Spaß eines Pokerspiels mit einem einzigartigen Metagame, das die Spieler auf der Suche nach Boni über das Monopoly-Brett führt“, so die Aussage der Macher in einer Mitteilung an uns. Das Online-Pokerspiel bietet eine Vielzahl von Spielmodi, darunter Cash Games, Spin & Play oder Sit & Go-Turniere.

Eigentumskarten sammeln zum Absolvieren des Brettspiels

Spieler von Monopoly Poker müssen Turniere gewinnen, um sich mit wunderschönen Ringen zu belohnen und die Erfolge mit anderen Spielern teilen zu können. Im aufregenden Spin & Play wird um den Jackpot gespielt, zudem lässt sich gegen Freunde antreten oder die Rangliste in Partien gegen Spieler aus der ganzen Welt erklimmen.

Darüber hinaus lassen sich in Monopoly Poker Eigentumskarten sammeln, um den Boardwalk zu spielen – „eine einzigartige Funktion, bei der du mehr Geld verdienen kannst, je mehr du spielst und freischaltest“, so die Aussage in der Mail an uns. Wie viele Spiele dieser Art setzt auch Monopoly Poker auf einen kostenlosen Download inklusive einiger In-App-Käufe, mit denen sich Vorteile im Spiel erkaufen lassen. Bisher gibt es von Nutzern im App Store eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 Sternen. Ein abschließender YouTube-Release Trailer bringt euch das Spiel näher.