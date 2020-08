Amazon Fire TV: Neue Textbanner für Menschen mit Seheinschränkungen

Wer Amazons eigenen Fire TV zum Streamen von Inhalten verwendet und unter einer Seheinschränkung leidet, kann ab sofort in den Einstellungen von einer neuen Barrierefreiheits-Funktion Gebrauch machen.

„Die neue Assistenzfunktion für Barrierefreiheit wurde für Kunden mit einem eingeschränkten Sichtfeld entwickelt, beispielsweise aufgrund von Augenkrankheiten wie Makuladegeneration, Glaukom oder Retinitis pigmentosa. Die Funktion fasst den Text auf dem Bildschirm zu einem kompakten Banner zusammen, das immer an der gleichen Stelle auf dem Bildschirm erscheint. Die gesamte Fire TV-Benutzeroberfläche, Prime Video und andere Anwendungen arbeiten mit Textbanner, wodurch es für Kunden mit eingeschränktem Sehvermögen einfacher wird, Filme, Videos und mehr zu genießen.“

So informiert Amazon die Kunden über die frisch integrierte Textbanner-Option. Diese lässt sich ab sofort in den Einstellungen des Amazon Fire TVs unter „Barrierefreiheit“ aktivieren. Der oben eingebundene Screenshot zeigt die Einbindung der Textbanner-Benutzeroberfläche. Dabei wurde das Textbanner so konfiguriert, dass es in der linken unteren Ecke platziert wird, mit weißem Text auf blauem Hintergrund und blauer Fokusanzeige – Farbe, Feld und Textgröße lassen sich dabei vom Nutzer individuell anpassen.

Mit den neuen optionalen Textbannern erweitert Amazon die Barrierefreiheitsfunktionen des Fire TV. Schon vorher konnten Features wie der Screenreader VoiceView, Untertitel und ein Bildschirmvergrößerer genutzt werden. Weitere Informationen zur Barrierefreiheit beim Amazon Fire TV gibt es auch auf dieser Website.