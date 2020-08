myatmo: Alternative Netatmo-App bekommt neues Layout spendiert

Die Entwickler Netatmo-App myatmo (App Store-Link), Totalidea Software, bezeichnen ihre Anwendung als „inoffizielle offizielle App für die Netatmo Wetterstation“. Der Download der Universal-App für iPhone, iPad und Apple Watch ist kostenlos und finanziert sich über ein Abonnement für Premium-Features. Für die Installation sollte man neben 50 MB an freiem Speicherplatz auch über iOS 11.0 bzw. watchOS 3.1 oder neuer auf dem Gerät verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung steht für myatmo bereit.

„myatmo ist eine alternative iOS App für deine netatmo Wetterstation, mit detaillierten Diagrammen und einem anwenderfreundlichen Design, inkl. Apple Watch App und Heute Widget“ – so heißt es zur Anwendung im App Store. „Keine andere App für die netatmo Wetterstation bietet so viel wie myatmo. Werte deine netatmo Wettertstation mit myatmo auf und entdecke die Vielfalt und den Informationsgehalt einer Unmenge von Messdaten in wunderschönen, funktionsreichen und interaktiven Diagrammen.“

Die detailreiche Anwendung liegt nun ab sofort in Version 3.3 im deutschen App Store vor und kommt mit einigen Neuerungen daher. So gibt es unter anderem „ein in weiten Teilen überarbeitetes Layout des Hauptscreens“, wie die Entwickler berichten.

„iPhones und iPads werden größer, die Zeiten der 4 Zoll Screengrößen sind langsam vorbei und so haben wir das Layout entsprechend angepasst: luftiger, nicht mehr so eng wie zuvor, ordentlicher und strukturierter. Das verbessert die Lesbarkeit, Nutzerfreundlichkeit, ist besser für eure Augen und macht mehr Spaß. Das neue Layout bietet uns nun auch mehr Raum für zukünftige Erweiterungen.“

Zudem wurde intern an einigen Routinen gearbeitet, die das Layout jetzt auf den Geräten besser handhaben sollen. Auch die üblichen Fehlerbehebungen und Code-Optimierungen wurden durchgeführt. Weiterhin kann man in myatmo jetzt die offizielle Netatmo-Karte aufrufen, und auch der Hauptscreen hat ein neues Seitenmenü bekommen, was auch für zukünftige Optionen und Erweiterungen mehr Platz bieten soll. Man sieht, die Entwickler von myatmo haben für die Zukunft noch so einiges vor. Man darf gespannt sein, wie sich die „inoffizielle offizielle App für die Netatmo Wetterstation“ in Zukunft weiterentwickeln wird. Das Update auf Version 3.3 steht schonmal im App Store zum Download bereit.