Treeceps: Home-Workout-App nach Update auch auf der Apple Watch nutzbar

Über die Fitness- und Trainings-App Treeceps (App Store-Link) haben wir schon häufiger berichtet. Die Anwendung des Entwicklers Joe Waldow spricht auch aktuell wohl noch immer viele Sportler an, die im Home Office sitzen und ihren sportlichen Tätigkeiten nicht wie sonst nachkommen können. Treeceps für iPhone, iPad und Mac bietet dem Nutzer viele Aktivitäten zum Muskelaufbau, einen Schrittzähler und persönliche Workout-Pläne. Letztere lassen sich zuhause und auch im Fitnessstudio einsetzen. Der Download von Treeceps ist kostenlos und finanziert sich über ein Abo, das jährlich 29,99 Euro kostet.

Das Besondere an Treeceps: Die Anwendung verbindet Training und Workouts mit einer interaktiven Welt. Über Apple Health könnt ihr eure Daten direkt in Treeceps übertragen. So werden Schritte zum Beispiel durch Schrittlauch dargestellt. Wer viele Stockwerke steigt, baut in der digitalen Welt einen immer größer werdenden Leuchtturm auf. Wer Krafttrainings absolviert, pflanzt Gainseblümchen.

In Treeceps lässt sich außerdem ein individueller Trainingsplan hinterlegen oder auf Vorlagen zurückgreifen. Ihr könnt angeben, ob ihr dabei Zuhause, im Home Gym oder im Fitnessstudio trainiert. Zudem könnt ihr angeben, welche Geräte und Hilfsmittel ihr zur Verfügung habt. Die Übungen werden mit einer kurzen Animation dargestellt, für die bestmögliche Ausführung solltet ihr euch anderweitig informieren oder einen Experten oder Trainier im Fitnessstudio kontaktieren.

HealthKit-Integration zum Schließen von Apple Watch-Ringen

Nun hat der Entwickler Joe Waldow ein weiteres Update für Treeceps im deutschen App Store veröffentlicht, das den Nutzern einige Verbesserungen bringt. So gibt es nun eine vollständige Unterstützung für die Apple Watch: „Schließe deine Workouts direkt von deinem Handgelenk ab, mit allen Funktionen, die du von der Treeceps iOS-App kennst und schätzt“, heißt es im Changelog zur neuen Version 1.4. „Die Apple Watch App funktioniert sogar komplett unabhängig von deinem iPhone. Plane und tracke deine Workouts, wo auch immer du bist.“ Alle Funktionen hier noch einmal im Detail:

Vorhandene Workouts von der iOS App erscheinen automatisch auf deiner Apple Watch und du erhältst Belohnungen in der iOS App nach jedem Workout

Lass die Treeceps KI einen Plan für dich erstellen oder erstelle und bearbeite deine eigenen Trainings direkt auf der Apple Watch

Atemberaubende 3D-Animationen von allen Übungen (setzt Apple Watch Series 3 oder neuer voraus)

Mächtige Funktionen, die aus der iOS App bekannt sind, wie der unvergleichliche geführte Modus, vorausgefüllte Sätze und Progressionsempfehlungen, optionales RPE-Tracking und vieles mehr

Ein einfach zu nutzender Workout-Tracker, designed und geschrieben für Apple Watch mit Swift UI, machen Treeceps für watchOS zu einer der beeindruckendsten Apps im App Store

HealthKit Integration lassen dich durch das Abschließen von Treeceps Workouts deine Apple Watch-Ringe schließen

Auch eine generelle Verbesserung gibt es in Treeceps: Die Übungsanimationen in der App sollen laut Changelog nun noch schneller und flüssiger laufen. Das Update auf Version 1.4 von Treeceps steht allen Nutzern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.