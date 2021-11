Netflix Games: Spiele müssen seperat über den App Store angeboten werden

Netflix Games ist für Android schon gestartet und ermöglicht den Zugriff auf 5 Premium-Spiele. Wann Netflix den Spiele-Zugriff für iOS ermöglicht, ist noch unklar – kommen wird er auf jeden Fall. Doch wie nun Mark Gurman in seinem PowerOn-Newsletter schreibt, wird Netflix den Dienst auf der iOS-Plattform wie folgt anbieten (müssen).

Die aktuellen App Store-Richtlinien unterbinden, dass Apps als Spiele-Hub fungieren und demnach Spiele nicht direkt in der Netflix-App verfügbar gemacht werden könnten. Demnach muss Netflix die Spiele als separate Apps über den App Store verfügbar machen. Mit dem eigenen Netflix-Login wird man dann Zugriff auf die Spiele bekommen. In der Netflix-App wird man wohl nur einen Verweis auf das entsprechende Spiel im App Store bekommen.

Das ist natürlich kein Beinbruch, aber wenn sich Netflix als All-In-One-Gaming-und-Streaming-Dienst platzieren will, könnte die Umsetzung besser sein. Aus diesem Grund vermutet Gurman, dass Netflix die Spiele irgendwann später in die Cloud bringen könnte. Bei Android wäre das kein Problem, aber auch hier legt Apple Netflix Steine in den Weg. Denn hier sind die Richtlinien strikt: Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now oder auch Google Stadia dürfen auf der iOS-Plattform nur als Web-Apps angeboten werden, gleiches würde für Netflix Games gelten.

„Apple wird seine Regeln ändern oder Netflix eine Ausnahme gewähren müssen“, sagt Gurman. „Damit liegt der endgültige Erfolg des Netflix-Dienstes in den Händen von Apple, einem langjährigen Partner, aber auch einem wachsenden Rivalen.“