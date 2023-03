Neue Farbe für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Was sich heute Morgen schon angedeutet hat, wurde nun von Apple offiziell bestätigt: Es gibt eine neue Farbe für das iPhone. Genauer gesagt für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus, die beiden günstigeren Modelle gibt es ab sofort auch in Gelb.

„Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple, im Rahmen einer Pressemitteilung.

Für ein wenig frischen Wind sorgt Apple auch beim Zubehör. Die Silikon Cases für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es in vier neuen Farben: Kanariengelb, Oliv, Himmel und Iris. Alle Neuheiten findet ihr ab sofort im Apple Online Store.

Falls ihr euch auf ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max in einer neuen Farbe gefreut habt, müssen wir euch leider enttäuschen. Anders als im vergangenen Jahr gibt es keine zusätzliche Farbe für das Pro-Modell.