Neues 29-Euro-Ticket in Berlin gestartet: Was wird aus dem Deutschlandticket?

Wer in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin lebt, kann seit diesem Monat erstmals ein neues ÖPNV-Ticket über die ortsansässige BVG und ihre zugehörige App buchen. Das 29-Euro-Ticket ist eine günstigere Variante des bereits bestehenden Deutschlandtickets, kann aber nur in Berlin selbst verwendet werden.

Mit dem Start des 29-Euro-Tickets des BVG zum heutigen 1. Juli 2024 gehen allerdings auch einige Einschränkungen einher: So ist das Monatsticket beispielsweise nicht im Tarifbereich C nutzbar. Mit dieser Restriktion dürften bereits im Vorfeld so einige Berufspendler und -pendlerinnen ausgeschlossen werden, die für die tägliche Arbeit von Randbezirken in die Hauptstadt fahren wollen. Darüber hinaus steht das 29-Euro-Ticket lediglich als Jahresabo zur Verfügung und kommt dementsprechend mit einer mindestens 12-monatigen Laufzeit daher.

Das 29-Euro-Ticket des BVG kann über die entsprechende Website des Berliner Verkehrsverbundes oder in der BVG-Ticket-App (App Store-Link) gebucht werden, und steht alternativ auch in Form einer Chipkarte bereit. Inbegriffen im neuen Tarif ist eine kostenlose Mitnahme von Kindern unter 6 Jahren oder eines Hundes, was auch für das 49 Euro-Deutschlandticket gilt.

Schon vor der Veröffentlichung des neuen Berliner ÖPNV-Tarifs gab es einige Kritik am 29-Euro-Ticket, darunter auch auf Bundesebene. Anstelle einer Vereinfachung des deutschen Tarifdschungels untergrabe das neue BVG-Ticket die eh schon komplizierte Tariflandschaft und sorge mit der eigenen Insellösung nur für noch mehr Unübersichtlichkeit.

Doch auch nicht nur das neue 29-Euro-Ticket des BVG sorgt gegenwärtig für Unmut, auch das bereits etablierte 49-Euro-Deutschlandticket wartet mit Problemen auf. Schon in der Vergangenheit wurden Stimmen laut, die eine weitere Finanzierung des Deutschlandtickets in Frage stellten. Nun äußerte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner in einem Interview mit der Welt am Sonntag und erklärte, dass der Preis des Tickets an staatliche Investitionen in das Streckennetz gekoppelt sei. Es bleibt daher fraglich, ob der gegenwärtige Preis von 49 Euro/Monat bleibt – eine Preiserhöhung ab 2025 dürfte damit fast sicher sein.