Neues Anker USB-C Ladedock für die Apple Watch unterstützt Schnellladen

Das kleine Anker USB-C Ladedock zum Anstecken wird schon seit 2021 vertrieben, allerdings gibt es jetzt eine Neuauflage, mit der ihr auch eure Apple Watch 7, 8 und Ultra schnell aufladen könnt. Das neue Dock ist „Made for Apple Watch“, liefert 5 Watt und unterstützt das Schnellladen für die genannten Modelle.

Das 4 x 1,1 x 5 Zentimeter große Dock kann einfach via USB-C am MacBook angeschlossen, an einem USB-C Netzteil betrieben oder auch mit einer Powerbank genutzt werden. Es ist perfekt für den Einsatz unterwegs geeignet, der USB-C Stecker wird mit einer Kappe beim Transport geschützt.

Um die Apple Watch 7 oder 8 innerhalb von 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent und die Apple Watch Ultra innerhalb von 60 Minuten von 0 auf 80 Prozent laden zu können, benötigt man ein Netzteil mit Power Delivery mit mindestens 5 Watt. Ihr könnt auch ein Netzteil von Apple nutzen, hier funktionieren alle Modelle ab 18 Watt.

Das neue Anker USB-C Ladedock aus Aluminium kostet 37,99 Euro und ist ab sofort verfügbar.

